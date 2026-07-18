Concello de Vigo y chiringuitos mantendrán una reunión para buscar una solución a los conciertos

El Concello de Vigo mantendrá el próximo lunes una reunión con los responsables de los quioscos de las playas para abordar la celebración de conciertos en estos espacios y buscar una solución que permita su desarrollo dentro de la legalidad.

Así lo anunció este sábado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Font, quien defendió que las autorizaciones para espectáculos públicos se tramitan conforme a la Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, una normativa autonómica que, según recalcó, el Concello está obligado a aplicar.

Font explicó que, cuando estos conciertos se desarrollen en la zona de dominio público marítimo-terrestre o en su servidumbre, los organizadores deberán solicitar previamente una autorización a la Xunta de Galicia. Una vez obtenido ese permiso, añadió, el Concello podrá conceder la autorización definitiva.

El portavoz insistió en que las resoluciones que deniegan autorizaciones responden a criterios técnicos vinculados a la seguridad y aseguró que los informes municipales detectaron incumplimientos que deben ser corregidos para que los eventos puedan celebrarse.

Asimismo, defendió que el Ayuntamiento autoriza "decenas de eventos culturales, musicales y festivos"cada semana cuando las solicitudes cumplen con la normativa vigente y subrayó que el objetivo de la reunión con los responsables de los quioscos será trasladarles los requisitos legales necesarios para que las actividades puedan desarrollarse con todas las garantías.