Llega el 19 de julio a Galicia un mercadillo de artesanía junto al mar: el horario será de 11:00 a 21:00 horas

Un gran mercadillo de artesanía junto al mar llenará de vida San Vicente do Mar, en O Grove (Pontevedra), esta temporada estival.

En un comunicado oficial, GroveMarkets ha anunciado su regreso este 2026 con un total de cinco fechas repartidas a lo largo de julio y agosto.

Regresa una de las citas veraniegas más esperadas

Los mercadillos junto al mar son un plan recurrente del verano. Muchos municipios organizan estos encuentros de moda y artesanía para el disfrute de los vecinos y visitantes.

En O Grove, la localidad de San Vicente do Mar acogerá un año más los ya tradicionales GroveMarkets, un mercado que se ha consolidado como una de las citas veraniegas más esperadas.

La Asociación de Creadores y Comerciantes GroveMarkets ha confirmado un total de cinco fechas, siempre en domingo, repartidas a lo largo de julio y agosto. Estas son:

Domingo, 19 de julio

Domingo, 26 de julio

Domingo, 2 de agosto

Domingo, 9 de agosto

Domingo, 16 de agosto

El mercadillo mantiene el lugar de ediciones anteriores, en un lugar único como es el Paseo de Pedras Negras, entre la playa do Farruco y la playa da Barrosa.

En el caso de que las condiciones meteorológicas dificulten la actividad en esta ubicación, GroveMarkets podría trasladar su mercado a una zona cercana.

El horario de funcionamiento del mercado será de 11:00 a 21:00 horas. En él, vecinos y visitantes podrán encontrar diferentes puestos con artículos únicos: piezas de artesanía, ropa de temporada, bisutería, bolsos, etc.

Con esta iniciativa, la Asociación de Creadores y Comerciantes GroveMarkets, con la colaboración del Ayuntamiento, busca también fomentar el asociacionismo profesional e impulsar la actividad y visibilidad de emprendedores vinculados al diseño y artesanía.

La ubicación del mercado es, sin duda, uno de los aspectos más destacados, ya que se celebra en un entorno privilegiado junto al mar.

Localizado en San Vicente do Mar, el Paseo de Pedras Negras será el escenario principal de GroveMarkets, a no ser que las condiciones meteorológicas obliguen a cambiar de ubicación.

"Apunta las fechas: 9 de julio, 26 de julio, 2 de agosto, 9 de agosto y 16 de agosto", recuerdan desde la Asociación.

Los visitantes del mercado también podrán aprovechar la jornada de compra para recorrer el sendero de Pedras Negras, un paseo de más de tres kilómetros que invita a descubrir playas, miradores y singulares formaciones rocosas.

En el inicio del sendero se localizan varios restaurantes para recargar las pilas antes o después del paseo.