El mercadillo ambulante ideal para visitar este verano: más de 300 puestos de artesanía, cerámica y embutidos

Las ferias o mercadillos forman parte de la tradición popular de Galicia, donde es habitual encontrar feiróns en numerosos municipios. En la vecina Portugal, estos mercados también son una parte importante de su cultura y por ello se celebran en diferentes localidades. Si tienes pensado viajar al norte del país luso próximamente, hay un plan que no deberías perderte.

Cada dos lunes, Ponte de Lima, en Viana do Castelo, una localidad situada a 50 minutos de Vigo, celebra su tradicional mercadillo quincenal. Con más de 300 puestos de venta ambulante, ofrece una amplia variedad de artículos, desde ropa y calzado hasta productos de alimentación, artesanía y artículos para el hogar.

Mercadillo quincenal al lado del río

Puestos del mercadillo ambulante de Ponte de Lima fronteiraesquecida.eu

A un paso de Vigo, cruzando la frontera con Portugal, se encuentra uno de los mercadillos más emblemáticos del norte del país luso: la feria quincenal de Ponte de Lima, que reúne a cientos de visitantes en cada una de sus celebraciones.

Esta cita, que se celebra cada 15 días, alternando el primer y tercer lunes de cada mes, es mucho más que un lugar para hacer compras. Es una tradición centenaria que ha sabido mantenerse viva y que sigue atrayendo a miles de personas.

"D. Teresa, madre de D. Afonso Henriques, primer rey de Portugal, en la carta otorgada a Ponte de Lima el 4 de marzo de 1125, ya menciona la existencia de la Feira Quincenal, hecho que la convierte en la primera feria documentada de Portugal", indican desde la web de Fronteira Esquecida.

Recorrer sus calles es disfrutar del ambiente de las grandes ferias de antaño. Más de 300 puestos llenan la zona junto al río Limia con una oferta tan variada que resulta difícil marcharse sin alguna compra. Entre los expositores hay desde cerámica, a trabajos en piel, quesos, embutidos, pan, pasteles, zapatos, ropa y un sinfín de productos más.

Puestos del mercadillo ambulante de Ponte de Lima fronteiraesquecida.eu

Además de la feria, Ponte de Lima merece una visita por sí sola. Considerada una de las villas más bonitas de Portugal, presume de un cuidado casco histórico, un puente medieval que cruza el río Limia y numerosos restaurantes donde degustar su gastronomía.

Si buscas un plan diferente desde Galicia, este mercadillo es una excelente opción. Su cercanía a Vigo, el ambiente tradicional y la enorme variedad de puestos hacen que cada primer y tercer lunes del mes sea la escapada perfecta para descubrir una de las ferias con más historia y personalidad del país luso.