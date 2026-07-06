Así serán las fiestas de Alcabre, en Vigo: programación completa

Este lunes se ha presentado la programación de las fiestas de Alcabre, que se celebrarán desde este jueves, 9 de julio, y hasta el lunes, 13 de julio.

Entre las novedades de este año, según han avanzado desde la Comisión de Fiestas Santa Eulalia, destaca la "Fiesta Gastronómica del Mar", que tendrá lugar el jueves entre las 19:30 y las 23:30 horas, y de viernes a domingo, de 11:30 a 16:00 horas y de 19:30 a 23:30 horas.

Además, habrá una amplia oferta musical, entre la que destaca la actuación de Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón el sábado.

Programa

Jueves 9 de julio

19:30 horas: Comienza la Fiesta Gastronómica del Mar de Alcabre.

23:30 horas: Verbena con la "Orquesta América de Vigo".

Viernes 10 de julio

11:30-16:00 / 19:30-23:30 horas: Fiesta Gastronómica.

20:00 horas: Actuación del grupo "Os Juais".

21:00 horas: Pregón a cargo del expresidente del Celta Horacio Gómez Araújo y homenaje a los colectivos del barrio.

22:00 horas: Sesión especial de los 80 y 90 con "DJ Oliveira Big-Ou".

23:00 horas: Sesión especial 2000-2010 con "José AM".

00:30 horas: Sesión especial de los 90 con "DJ Sash".

Sábado 11

10:30 horas: Pasacalles por la parroquia a cargo de "Charanga Imperiais".

11:30-16:00 / 19:30-23:30 horas: Fiesta Gastronómica.

13:00 horas: Actuación de las pandereteiras "Ghandainas", de la asociación de vecinos Nosa Terra de Alcabre, en el torreiro de la fiesta.

18:00 horas: Pasacalles.

19:00 horas: Espectáculo infantil y juegos con "Atípico Circo".

22:30 horas: Verbena a cargo de la discoteca móvil "Urban Discomóvil" y Javier Gurruchaga con la "Orquesta Mondragón".

Domingo 12

10:30 horas: Pasacalles a cargo de la "Peña Xuntanza".

11:30-16:00 / 19:30-23:30 horas: Fiesta Gastronómica.

11:45 horas: Pasacalles de la "Unión Musical de Candeán", desde la residencia de Santa Marta hasta la iglesia.

13:15 horas: Concierto en el torreiro de la fiesta con la Unión Musical de Candeán.

18:30 horas: Cucañas en el torreiro a cargo de "CE Orquestra Pantasma".

22:00 horas: Verbena con el grupo "Tributo a Nacional 81" y la "Orquesta Kubo".

Lunes 13