Confirmado: ya se puede visitar este parque acuático con toboganes, piscinas y fiestas temáticas desde 10 euros

El verano ha llegado este domingo a Galicia con un aumento significativo de las temperaturas. El arranque oficial de la época estival coincide con el inicio de la primera ola de calor de la temporada, la cual dejará valores por encima de los 40 ºC en algunas áreas de la región.

Para combatir el calor, la playa es una de las opciones más populares gracias a la brisa marina y, cómo no, la posibilidad de darse un chapuzón. No obstante, otra alternativa perfectamente válida es refugiarse en alguno de los parques acuáticos del país vecino, Portugal.

Toboganes y piscinas para todas las edades

Portugal cuenta con un abanico muy variado de instalaciones acuáticas ideales para disfrutar durante los meses de verano. Para una escapada de tres o cuatro días, el Parque Acuático Vaga Splash se presenta como una excelente opción para toda la familia.

Situado a poco más de una hora de Oporto y un poco más allá de la frontera con Galicia, este complejo, ubicado junto a la extensa playa da Vagueira, en Aveiro, cuenta con completas instalaciones para combatir el calor estival.

Entre sus principales atractivos destacan varios toboganes acuáticos, piscinas para todas las edades y zonas recreativas destinadas a la práctica de fútbol, voleibol y minigolf. Además, cuenta con un parque infantil y, de forma ocasional, organiza fiestas temáticas.

"Pequeño, pero tranquilo. Los niños se divirtieron mucho y los adultos también. La entrada no es cara", dice una de las reseñas publicadas en Google sobre las instalaciones del parque acuático y el precio por persona del acceso al recinto.

Horarios y precios del Parque Acuático Vaga Splash

En este sentido, la entrada individual (de 5 a 70 años) tiene un precio de 10 euros por persona. Existen descuentos especiales para grupos y tarifa gratuita para niños de hasta 4 años, personas mayores de 70 años y personas con el certificado de discapacidad.

El Parque Acuático Vaga Splash ya ha abierto sus puertas esta temporada 2026. Las instalaciones recibirán visitantes hasta el mes de septiembre, en horario de 10:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo. No obstante, los toboganes acuáticos funcionan de 11:00 a 18:00 horas.

La entrada permite el acceso completo a los toboganes acuáticos, el campo de fútbol, la cancha de voleibol, el área de juegos infantiles y todas las zonas verdes. El complejo también ofrece servicios adicionales como minigolf, restaurantes, tumbonas, sillas, mesas auxiliares y plegables y sombrillas.

Además, para los visitantes que quieran alargar la escapada, las instalaciones cuentan con una zona para autocaravanas con electricidad y un camping con bungalows equipados con todas las comodidades (camas y literas, televisión, aseo con ducha, espacio exterior con mesa, etc).