El centro de Vigo se llena de color con la Batalla Mural de Arte Urbano Treintayseis

La Porta do Sol de Vigo se ha llenado de color y de arte durante la mañana de este sábado gracias a la octava edición de la Batalla Mural del programa 'Vigo, cidade de cor'.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, una decena de artistas han ejecutado su obra sobre una pieza de cartón pluma con el material que fue entregado por la organización. La temática, que hasta este sábado permaneció en secreto, es el eclipse solar que vivirá la ciudad el próximo 12 de agosto.

Se trata de una iniciativa municipal que pretende promover el talento artístico de la juventud.

Durante la mañana también se llevó a cabo un taller de arte infantil y una charla sobre arte urbano a las 11:00 horas en la sede del Colexio de Arquitectos, con la participación de Pablo Menéndez y la Fundación Daniel&Carasso.