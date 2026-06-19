La Batalla Mural de Arte Urbano llenará de color Porta do Sol, en Vigo, este sábado

El arte inundará este fin de semana Porta do Sol, en Vigo. En la céntrica plaza olívica, tendrá lugar desde este sábado a las 10:00 horas la octava edición de la Batalla Mural del programa 'Vigo, cidade de cor'.

Se trata de una iniciativa que pretende promover el talento artístico de la juventud. Así lo ha afirmado el alcalde Abel Caballero, que ha explicado que los participantes ejecutarán su obra sobre una pieza de cartón pluma con el material que entrega la organización.

La temática es secreta hasta el inicio del evento y la obra ganadora formará parte de la próxima edición del programa 'Vigo, cidade de cor'. Según el regidor olívico, el objetivo es acercar el grafiti a la ciudadanía y conectarlo con el valor cultural, social y patrimonial de la ciudad.

La Batalla Mural se celebrará entre las 10:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo también se ha organizado un taller de arte infantil. Además, también está prevista una charla sobre arte urbano a las 11:00 horas en la sede del Colexio de Arquitectos, con la participación de Pablo Menéndez y la Fundación Daniel&Carasso.