StoneGal, Kid Mount y más: Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

El fin de semana da inicio con un concierto inédito de Kid Mount, una de las grandes sensaciones de la música urbana gallega. A esta cita musical la seguirá la feria de la piedra natural StoneGal, la Feira da Alegría y San Xoán de Freixo, dos fiestas populares de parroquias olívicas.

Más adelante, continuaremos con el fin de semana con la representación teatral de Escenas de la vida conyugal y, acto seguido, podremos disfrutar de varias actividades como de la 4.ª edición de la Batalla Mural o del evento Beade Fashion Show.

Concierto de Kid Mount

Kid Mount actuará este fin de semana en Vigo

El viernes 19 a las 21:30 horas empezamos el fin de semana por todo lo alto en la sala MasterClub con una cita musical exclusiva de Kid Mount, quien protagonizará una gran fiesta sonora junto a SELECTO Club.

El 'primo galego de Rosalía' se subirá de nuevo a los escenarios olívicos para cantar algunos de sus mayores éxitos junto a invitados y DJs especiales. ¿Te lo vas a perder? ¡Hazte ya con tus entradas!

Feria StoneGal 2026

Cartel de la feria de StoneGal 2026

Ya iniciada el pasado miércoles 17, la feria StoneGal 2026 continuará con dos jornadas más durante el día de hoy y mañana, jueves 18 y viernes 19 en el Recinto Ferial de IFEVI. La ciudad olívica se convertirá en el centro internacional de la piedra natural durante estos días, presentando a más de 150 empresas expositoras, profesionales, compradores y muchos más.

StoneGal se centrará en poner en valor la industria de la piedra natural y ofrecerá diferentes espacios donde todos los interesados podrán descubrir las últimas tendencias. A esto se sumará la participación de expertos y referentes del sector en el Summit Internacional.

Feira da Alegría

Cartel de la edición de 2026 de la Feira da Alegría del Calvario

Desde el día de hoy, jueves 18, hasta el sábado 20 podremos disfrutar de las últimas jornadas de celebración de la Feira da Alegría del barrio olívico del Calvario.

La programación de estos días es la siguiente

Jueves, 18 de junio

18:30 horas - Escola de Danza Ritmo

21:00 horas - Concierto de Los Mostrencos

Viernes, 19 de junio

21:00 horas - Concierto de Power5

23:00 horas - Concierto de The Manbas Negras

Sábado, 20 de junio

12:30 horas - Actuación de La Sombra de Justine

19:00 horas - Unión Musical de Cabral

21:30 horas - El Gran Guateque

Representación de Escenas de la vida conyugal

El elenco de la obra teatral 'Escenas de la vida conyugal' estará desde el 17 hasta el 21 en Vigo

A lo largo de este fin de semana, desde hoy -jueves 18- hasta el domingo 21, podremos disfrutar de la representación de la obra teatral Escenas de la vida conyugal en el Teatro Afundación de Vigo.

Esta obra destinada a un público adulto está protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes encarnan a Juan y Mariana, los personajes a los que seguiremos desde su matrimonio hasta su separación, incluyendo también la relación que mantendrán después de su divorcio.

Esta obra está basada en la película de Ingmar Bergman -de nombre homónimo- y ha sido halagada por su fidelidad y profundidad a la hora de tratar las situaciones de esta pareja.

Para consultar las fechas, horas y entradas puedes acceder al siguiente enlace.

San Xoán de Freixo

Cartel de la celebración de San Xoán de Freixo 2026

Este fin de semana darán inicio las fiestas religiosas de la parroquia viguesa de Freixo en honor a San Xoán. Se inaugurarán oficialmente el viernes 19 y se extenderán hasta el miércoles 24.

La programación de este primer fin de semana es la siguiente:

Viernes, 19 de junio

22:30 horas - Actuaciones de Monoulious DOP, Cé Orquesta Fantasma y Disco Móvil Euphoria

Sábado, 20 de junio

19:30 horas - Actuación de Brais das Hortas

22:00 horas - Verbena amenizada por el Trío Arena y el Grupo América S.L.

Domingo, 21 de junio

11:30 horas - Pasacalles de la Unión Musical de Valladares

12:00 horas - Celebración religiosa y procesión en honor al patrón

13:00 horas - Foto vecinal y concierto de la Unión Musical de Valladares

22:30 horas - Verbena amenizada por el Trío Tic Tac

Fiesta tardeo Regreso a los ochenta

Cartel de la fiesta especial de tardeo temática de los 80

El viernes 19 desde las 17:00 horas se podrá disfrutar de una fiesta especial de tardeo en la Azotea del Centro Comercial A Laxe, dedicada para todos aquellos amantes de la estética, música y entretenimiento de la década de los años 80.

A lo largo de la celebración se podrá disfrutar de Gogo's & performances en vivo, música a cargo de DJs que pincharán éxitos de los 80 y 90 y hasta de una zona de photocall abierta a todo el público.

IX Batalla Mural

Mural en homenaje a la Reconquista de Vigo Diego As

El sábado 20 se celebrará la 4.ª edición de la Batalla Mural en la Praza do Sol de la ciudad olívica, un certamen que tiene como objetivo principal acercar el valor de la cultura del graffiti a un público general.

La temática del certamen, al igual que años anteriores, será secreta hasta el mismo día del evento. Hay que recordar que los artistas participantes solo podrán usar un espray sobre un soporte de cartón de pluma de 2x2,5 metros.

Entre todos los participantes, se seleccionarán 10 artistas finalistas y 5 en reserva, que será de donde salga el ganador.

II Certame de Teatro Amador - Programación semanal

Cartel de la 2.ª edición de la Muestra de Teatro Amador

La 2.ª edición del Certamen Teatro Amador en el Auditorio Municipal de Vigo regresa un fin de semana más con varias funciones gratuitas de tarde-noche. La programación de este fin de semana en la siguiente:

20 de junio - Que farían sen min de Porta Aberta

de Porta Aberta 21 de junio - A rata de Troate Laboratorio

Espectáculo The Sandwich Club

Cartel del espectáculo de este fin de semana 'The Sandwich Club'

El sábado 20 a las 20:00 horas se podrá disfrutar de The Sandwich Club, una obra que fusiona teatro físico y clown para hacer un viaje hasta la infancia de todo el público.

En un mundo que se mueve demasiado rápido, The Sandwich Club pretende ser un oasis de risas, poesía y participación ideal para disfrutar en vivo con amigos o con toda la familia.

Beade Fashion Night

Cartel del evento de moda Beade Fashion Night

El sábado 20 a las 19:00 horas se celebrará en el aparcamiento de la CSCR del barrio olívico de Beade el evento de moda Beade Fashion Night, que además estará protagonizado por diferentes colaboradores como Moon Shop, Pizzería El Ventanal, Urban 10, Glob Gloria y muchos más.

¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable donde podrás disfrutar de la moda actual? ¡Entonces este es tu sitio!

Noches Astronómicas

Vigo Nature regresa con las primeras sesiones del verano

Las Noches Astronómicas de Vigo Nature vuelven este fin de semana el sábado 20 para que el público familiar pueda aprender a manejar telescopios o prismáticos y a identificar astros y constelaciones en un espacio rodeado de naturaleza y alejada de la contaminación lumínica de la ciudad.

Rompe la rutina del día a día y disfruta por solo 6 euros de una noche estrellada rodeado del mejor ambiente. ¡No te vas a arrepentir!