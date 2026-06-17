El castillo medieval del siglo XV que hoy es un hotel rural de lujo: está en un monte con vistas fascinantes

El patrimonio arquitectónico y cultural de Galicia es una maravilla que merece la pena conocer. Iglesias, monasterios, puentes, catedrales o castillos, entre otros, con miles de años de vida que han sido testigos de importantes episodios de la historia de la comunidad hasta el día de hoy.

Un ejemplo de ello es el Castillo Torre de Tebra, situado en lo alto del monte de la parroquia de Santa María de Tebra, en Tomiño (Pontevedra), en el valle del Tebra, afluente del río Miño. En la actualidad es un hotel rural de lujo con 12 exclusivas habitaciones para sentirse como un rey.

El pasado y el presente del Castillo Torre de Tebra

Castillo Torre de Tebra, en Tomiño (Pontevedra) turismoriasbaixas.com

El Castillo de Tebra es una antigua fortaleza gallega con una historia marcada por conflictos nobiliarios, destrucciones y reconstrucciones a lo largo de varios siglos.

Sus primeras referencias aparecen en 1211. Sin embargo, "dicen los historiadores que la Torre de Tebra fue erigida por Pedro Álvarez de Soutomaior (Pedro Madruga) en 1478", indican desde la web oficial de Torre de Tebra. Más tarde, la fortaleza es derribada hacia 1482 por orden de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (los Reyes Católicos).

Años después, en 1506 la Real Audiencia de Galicia entrega los restos de la fortaleza a la familia Suárez de Deza. Y ya en 1532 se autoriza su reconstrucción durante el reinado de Juana I de Castilla, "Juana la Loca", dando lugar a un palacio-fortaleza de estilo renacentista.

Catalogada como Bien de Interés Cultural, la Torre de Tebra se caracteriza por su forma cuadrada y estructura robusta. Consta de cuatro pisos, tres de ellos unidos por una terraza. "Presenta un escudo del mismo género así como una inscripción en latín en lo alto de la misma", dicen en su web oficial.

Vista general del Castillo Torre de Tebra de Tomiño Cedida

Hoy en día, el conjunto se ha rehabilitado y funciona como alojamiento rural de lujo, rodeado de jardines y un entorno natural que conserva el valor histórico del lugar.

12 habitaciones exclusivas

Piscina y dormitorio de Torre de Tebra torredetebra.com

Este castillo del siglo XV acoge actualmente el hotel rural de lujo Torre de Tebra. Este conjunto histórico ofrece una experiencia de alojamiento exclusiva en un entorno natural privilegiado.

El establecimiento cuenta con 12 habitaciones de categoría King Size, todas con baño completo, diseñadas para combinar confort y encanto histórico.

En sus instalaciones destacan dos amplios salones, una biblioteca y un espacio de restauración con un elegante comedor. Rodeado por una finca de doce hectáreas de bosque, el hotel es la oportunidad perfecta para descansar y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

Su entorno natural y su valor patrimonial hacen que resulte un destino ideal para quienes buscan desconexión, historia y conexión con la naturaleza. Además, la restauración del castillo ha respetado su esencia original, integrando elementos contemporáneos sin perder su carácter medieval.