O Porriño (Pontevedra) emociona en una gala de los Premios Antonio Palacios marcada por el recuerdo a Dora Carrera

La Gala de los Premios Antonio Palacios emocionó este sábado al público reunido frente al Concello do Porriño, en una Plaza Antonio Palacios convertida en auditorio al aire libre.

Uno de los momentos más sentidos de la noche fue el reconocimiento a Adoración Carrera, Dora, cuya familia recogió el Premio de Honra con profunda emoción. La historia de Dora, fallecida este año, estuvo marcada por la lucha contra el estigma de la drogodependencia tras la caída en las drogas de su hijo Esteban con solo 14 años, y por el trabajo que impulsó junto a otras madres para señalar responsabilidades y abrir camino a quienes atravesaban esa situación.

"O Porriño y Galicia entera tienen una deuda impagable con Dora y con todas las madres que, como ella, rompieron silencios, señalaron a los culpables y abrieron las puertas del Pazo de Baión", aseguró el alcalde, Alejandro Lorenzo, que destacó que siempre tendrá un lugar de honor en el municipio.

La gala repasó también distintas etapas de la historia local. Viajó hasta los años 40 para reconocer una tradición única nacida en 1944 en la Rúa Xogo da Ola, frente al Bar Celtiña, y que supera ya los 80 años de vida gracias al relevo de las nuevas generaciones.

También hubo espacio para galardonar la trayectoria de CEAMSA, Compañía Española de Algas Marinas S.A., germen del gran polígono industrial de As Gándaras y hoy convertida en una compañía global, líder en investigación, con exportaciones a más de cien países, planta en Filipinas y nuevos planes de expansión sin perder su carácter familiar.

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Rosais, fundada en 1984, fue distinguida por sus más de 40 años como pilar del activismo local, la formación, el ocio, la sororidad y la lucha contra la violencia de género.

El premio al Deporte fue recogido por Juan Veiga, padre del futbolista Gabri Veiga, que excusó la ausencia de su hijo, actual campeón de liga con el Porto F.C. y de luna de miel tras su reciente boda. Durante el acto se recordaron tanto sus éxitos deportivos como algunas anécdotas de su infancia.

"Hoy entregamos los premios que llevan el nombre de nuestro arquitecto más universal, Antonio Palacios, a personas y entidades que, como él, hicieron grandes cosas desde, para o por este pueblo", subrayó el alcalde.

La jornada estuvo dedicada por completo a Palacios, ya que durante todo el sábado decenas de participantes, grandes y pequeños, tomaron parte en el certamen de pintura rápida "Pintando a Palacios", con obras inspiradas en el Concello, la fuente del Cristo, la botica o el templete.