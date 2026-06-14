Confirmado: Galicia celebrará una "macroquedada" de solteros de hasta 49 años por San Juan

El amor puede surgir en cualquier lugar: de forma inesperada durante una noche de fiesta o en algunos de los encuentros que organiza habitualmente la plataforma Sit&Meet.

Lejos de las aplicaciones de citas, esta "macroquedada" de solteros busca conectar a personas reales en un ambiente distendido coincidiendo con la celebración de la noche más mágica del año: San Juan.

"Macroquedada" de solteros el 27 de junio en esta ubicación

Este San Juan no solo dará la bienvenida al solsticio de verano, sino que también podría ser el momento perfecto para encontrar a tu media naranja.

Bajo el lema 'Tantea el terreno, disfruta el momento', el evento 'Tanteo Vibes' no tendrá lugar el propio día de San Juan, sino que se retrasará unos días, al 27 de junio, para que también puedan apuntarse aquellas personas que trabajan entre semana.

La cita se celebrará en Vigo y está dirigida a solteros de entre 29 y 49 años. Habrá bebidas, picoteo, buen ambiente y mucho rollo para conocer gente nueva de forma natural y sin presiones.

El evento comenzará a las 20:30 horas y se extenderá hasta las 23:30 horas en un local céntrico, cuya ubicación se dará a conocer únicamente a los asistentes. Habrá diferentes grupos de edad y dinámicas rompehielo para que la conversación fluya.

Aforo limitado y entradas ya a la venta

La entrada tiene un precio especial de 39 euros por persona e incluye: local privado solo para los participantes, dos bebidas con o sin alcohol y picoteo abundante (nachos con guacamole, tortilla, empanada y croquetas caseras).

Tanteo Vibes contará con una cantidad equilibrada de chicos y chicas. Además, la organización tiene previsto realizar dinámicas para romper el hielo y "asegurarnos de que conozcas a todas las personas del género opuesto de forma natural y divertida".

"Vienes, te tomas algo, hablas, te sueltas... y vas conociendo a gente como tú. Cara a cara, sin apps de por medio y sin complicaciones. Como se hacía antes... pero mejor", animan desde Tanteo Vibes.

Este evento especial por San Juan tiene un aforo limitado, con el que se busca también mantener un equilibrio entre chicos y chicas y grupos por edades para favorecer la afinidad. Además, la participación requiere inscripción previa obligatoria mediante formulario.

La inscripción se puede realizar a través de este enlace, para lo cual será necesario completar algunos datos como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, género, lugar de residencia, entre otros.