Confirmado: aterriza cerca de Galicia un gran festival aéreo con aviones y drones del 19 al 21 de junio

La agenda de verano sigue sumando propuestas de lo más interesantes. Más allá de las tradicionales verbenas y los eventos gastronómicos, el mundo de la aviación tendrá un protagonismo especial en los próximos días.

Para quienes disfrutan observando el tráfico aéreo, explorando mapas de vuelos o descubriendo curiosidades sobre drones, el próximo fin de semana habrá una cita imprescindible muy cerca de Galicia.

Espectáculos aéreos, música y experiencias para toda la familia

Del 19 al 21 de junio, Air Invictus tomará los cielos del norte de Portugal. Oporto, Gaia, Maia y Matosinhos acogerán tres días llenos de espectáculos aéreos, acrobacias, carreras aéreas, drones, exposiciones, música y experiencias para toda la familia.

El evento espera reunir a cerca de un millón de visitantes, que podrán disfrutar de experiencias únicas tanto en el aire como en tierra.

El programa incluye exhibiciones aéreas, espectaculares acrobacias, competiciones aeronáuticas, propuestas vinculadas a la industria aeroespacial y una amplia oferta de actividades para toda la familia.

Oporto se convertirá en el epicentro del evento, con espectáculos de drones y exhibiciones acrobáticas. Por su parte, Gaia apostará por la adrenalina, con experiencias centradas en la velocidad y la destreza aérea.

Matosinhos contará con música, movimiento y tecnología, en el cielo y en tierra, mientras que Maia invitará a explorar el cielo con aviones, bautismos de vuelo y mucha aviación.

Entre las propuestas más destacadas del festival figura el 'Air Show', una espectacular demostración de las habilidades de los pilotos y de las capacidades de las aeronaves. 'Air Tattoo' mostrará capacidades operativas y tecnología de aviones y helicópteros militares y 'Air Race' reunirá a aviones de competición y acrobacia en una carrera aérea.

Durante los tres días de festival, el norte de Portugal acogerá también una exhibición de aeronaves a escala controladas remotamente y el espectáculo 'Drone Light Show', con cuadricópteros en vuelo coordinado, iluminando los cielos de Oporto y Gaia en un intento de batir un récord europeo.

Pero eso no es todo. Más allá de las competiciones aeronáuticas, Air Invictus celebrará un festival de música con un espectáculo aéreo acrobático nocturno, donde se combinan sonido, luz y fuegos artificiales en un ambiente único.

Entradas VIP ya a la venta

A diferencia de otros festivales, Air Invictus tendrá el cielo como escenario principal, por lo que será visible desde distintos puntos.

Aun así, el evento cuenta con entradas VIP que dan acceso a restaurantes y hoteles junto al río Duero, con comida incluida y vista directa al Air Invictus desde una posición privilegiada. Las entradas están prácticamente agotadas, aunque todavía quedan algunas disponibles.