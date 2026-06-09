Un mes para PortAmérica 2026: Todos los conciertos, horarios, actuaciones paralelas y 'showrocking'

Los próximos días 9, 10 y 11 de julio volverá a la Azucreira de Portas uno de los festivales con más solera de Galicia, con Rigobera Bandini, Hombres G, M-Clan, Dani Martín y Amaia como cabezas de cartel

Falta un mes para el regreso de uno de los festivales de música más importantes del verano gallego y que, además, el próximo 2027, cumplirá 15 años desde su primera edición. La efeméride le valdrá un importante reconocimiento institucional a esta cita como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP).

El Festival PortAmérica regresará a la Azucreira de Portas (Pontevedra) los próximos días 9, 10, y 11 de julio con un cartel elaborado para ceder protagonismo a la música y también a la gastronomía, por medio de su más que conocido Showrocking. El afamado chef Pepe Solla será el comisario del apartado culinario.

A pesar de que aún falta un mes para que Portas vuelva a vibrar con la mejor música, lo cierto es que, desde finales del pasado 2025, la organización del festival, la promotora Esmerarte, ha ido desvelando en el transcurso de todas estas semanas los nombres propios y grupos que se darán cita en la Azucreira, siendo Rigobera Bandini, Hombres G, M-Clan, Dani Martín y Amaia los cabezas de cartel.

Pero la edición "más Atlántica" del PortAmérica contará con otras formaciones especialmente aclamadas y sello gallego: El que pondrán Fillas de Cassandra, The Rapants, Eladio y Los Seres Queridos o Xoel López. La venta de abonos y entradas diarias está disponible en portamerica.es

Todas las actuaciones

Este pasado mes de mayo, la organización del festival desveló el orden de actuaciones, los horarios y la ubicación de las mismas en los dos escenarios con los que contará el evento: Xacobeo y Rías Baixas.

Jueves 9 de julio

Apertura de puertas: 17:45 horas

17:45 horas Amoebo — 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo

— 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo Hey Kid — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas

— 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas Marina Reche — 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo

— 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo Fillas de Cassandra — 21:45–22:45 horas | Escenario Rías Baixas

— 21:45–22:45 horas | Escenario Rías Baixas Rigoberta Bandini — 22:45–00:00 horas | Escenario Xacobeo

— 22:45–00:00 horas | Escenario Xacobeo The Rapants — 00:00–01:00 horas | Escenario Rías Baixas

— 00:00–01:00 horas | Escenario Rías Baixas Niña Polaca — 01:00–02:00 horas | Escenario Xacobeo

Viernes 10 de julio

Apertura de puertas: 16:45 horas

16:45 horas Candela Liste — 17:00–17:30 horas | Escenario Xacobeo

— 17:00–17:30 horas | Escenario Xacobeo Alejo — 17:30–18:15 horas | Escenario Rías Baixas

— 17:30–18:15 horas | Escenario Rías Baixas Eladio y Los Seres Queridos — 18:15–19:15 horas | Escenario Xacobeo

— 18:15–19:15 horas | Escenario Xacobeo Repion — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas

— 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas Eliades Ochoa — 20:30–21:45 horas | Escenario Xacobeo

— 20:30–21:45 horas | Escenario Xacobeo M-Clan — 22:00–23:00 horas | Escenario Rías Baixas

— 22:00–23:00 horas | Escenario Rías Baixas Hombres G — 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo

— 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo Sexy Zebras — 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas

— 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas Grande Amore — 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo

Sábado 11 de julio

Apertura de puertas: 16:45 horas

16:45 horas Noelia Franco — 17:15–17:45 horas | Escenario Xacobeo

— 17:15–17:45 horas | Escenario Xacobeo Orkesta Mendoza — 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo

— 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo Meridian Brothers — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas

— 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas Xoel López — 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo

— 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo Amaia — 21:45–23:00 horas | Escenario Rías Baixas

— 21:45–23:00 horas | Escenario Rías Baixas Dani Martín — 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo

— 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo Instituto Mexicano del Sonido — 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas

— 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas Sanguijuelas del Guadiana — 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo

— 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo Nortec: Bostich + Fussible — Full Band — 02:30–03:30 horas | Escenario Rías Baixas

Showrocking liderado por Pepe Solla

La gastronomía volverá a ser uno de los grandes pilares del Festival PortAmérica gracias a su ya emblemático ShowRocking, el espacio culinario comisionado por el chef gallego Pepe Solla. Este singular formato, que fusiona música y alta cocina en un mismo escenario, reunirá en Portas a 37 chefs de primer nivel procedentes de distintos puntos de España y Portugal, sumando un impresionante palmarés de 22 estrellas Michelin, 2 estrellas verdes y 6 reconocimientos Bib Gourmand.

Durante las tres jornadas del festival, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones gastronómicas en directo en las que cocineros de referencia elaborarán algunas de sus creaciones más representativas, compartirán técnicas, experiencias y reflexiones sobre la cocina contemporánea, y pondrán en valor la riqueza del producto local. Más que una sucesión de showcookings, el ShowRocking se ha consolidado como un espacio de encuentro entre profesionales, productores y público, donde la creatividad, la innovación y el respeto por el territorio son protagonistas.

ShowRocking de PortAmérica Cedida

Esta es la distribución de chefs por jornada, cerrada a finales del pasado mes de mayo:

Jueves 9 de julio

Antonio Arrabal - Better Balance / La Jamada, Burgos

Dani Carnero - Kaleja, Málaga (1 estrella Michelin)

Eduard Xatruch - Disfrutar, Barcelona (3 estrellas Michelin)

Francis Paniego - El Portal de Echaurren, Ezcaray (2 estrellas Michelin)

Iván Cerdeño - Iván Cerdeño, Cigarral del Ángel (2 estrellas Michelin)

Maca de Castro - Maca de Castro, Alcúdia (1 estrella Michelin, 1 estrella verde)

Paco Roncero - Paco Roncero, Madrid (2 estrellas Michelin)

Paula Gutiérrez - Tayta, Salamanca (1 estrella Michelin)

Rubén Hernández Mosquero - EMi, Madrid (1 estrella Michelin)

Viviana Varese - Passalacqua, Lago di Como

Pastelería: Paco Torreblanca - Torreblanca, Elda, Alicante

Viernes 10 de julio

Alberto Lareo - Maina, Compostela

Andoni Luis Aduriz - Mugaritz, Errenteria (2 estrellas Michelin)

Andrés Torreiro - D’Obra, Melide

Antonio Novas - Trasmallo, Pontevedra

Camila Ferraro - Sobretablas, Sevilla (1 Bib Gourmand)

Iria Espinosa y Luis Veira - Árbore da Veira, A Coruña - (1 estrella Michelin)

Iván Domínguez - NaDo, A Coruña

João Rodrigues - Canalha, Lisboa

Lucía Grávalos - Desborre, Madrid

Ricard Camarena - Ricard Camarena, Valencia (2 estrellas Michelin, 1 estrella verde)

Pastelería: Antonio Bachour - Bachour, Miami (1 Bib Gourmand)

Sábado 11 de julio

Antonio Arrabal - Better Balance / La Jamada, Burgos

Blanca Martínez y Javier Vega - Memoria Gustativa, Valencia

Fabián Delgado - Palreal, Guadalajara, México (1 Bib Gourmand)

Héctor López - Restaurante España, Lugo

Jhon Zárate - Sambombi, Medellín

María Adelaida Moreno - La Provincia, Medellín

Miguel González - Miguel González, Ourense (1 estrella Michelin)

Óscar Vidal - Asador O’Pazo, Padrón (1 estrella Michelin)

Patricia Uceda y Marcos Rodríguez - Enxebre, Vigo

Yayo Daporta - Yayo Daporta, Cambados (1 estrella Michelin)

Pastelería: María Peón e Ismael Agra - Dleite, Pontevedra

Escenario Azucreira

La edición de PortAmérica de 2026 dejará espacio para otras actuaciones: Las que se llevarán a cabo en el Escenario Azucreira, en donde habrá espacio para Down Vigo, el Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra y proyectos como La Duendeneta, Señora DJ y Oski

Por primera vez, bailarines que concurrieron al festival Vigo Porté - Escuela Media Punta (The Adams Family) y Escuela Arte y Dance (Nagra Sombra) - podrán estrenar su coreografía ante miles de personas. Se trata de los premiados con el PortAmérica Vigo Porté 2026. Pero además, habrá espacio en este enclave para la inclusión, la fiesta, la música y el disfrute. Esta será la programación:

Jueves 9 de julio

Premio PortAmérica Vigo Porté 2026 — 19:00–19:30 horas

— 19:00–19:30 horas La Duendeneta — 21:00–04:00 horas

Viernes 10 de julio

Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra — 19:00–19:30 horas

— 19:00–19:30 horas La Magia del Color – Down Vigo — 19:30–20:00 horas

— 19:30–20:00 horas Señora DJ + La Duendeneta — 21:30–04:00 horas

Sábado 11 de julio

Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra — 19:00–20:00 horas

Sin duda, la organización de PortAmérica ha conseguido, una edición más, cerrar un cartel plural, diverso e integrador a todos los sentidos: Musical, social y gastronómico. Es, quizá, por lo anterior, por lo que este evento ha sido respaldado año tras año hasta llegar hasta las 15 ediciones -que cumplirá el año próximo-, hasta convertirse en una cita ineludible de la temporada de festivales en Galicia y la que marca el inicio del verano.