Un mes para PortAmérica 2026: Todos los conciertos, horarios, actuaciones paralelas y 'showrocking'
Los próximos días 9, 10 y 11 de julio volverá a la Azucreira de Portas uno de los festivales con más solera de Galicia, con Rigobera Bandini, Hombres G, M-Clan, Dani Martín y Amaia como cabezas de cartel
Falta un mes para el regreso de uno de los festivales de música más importantes del verano gallego y que, además, el próximo 2027, cumplirá 15 años desde su primera edición. La efeméride le valdrá un importante reconocimiento institucional a esta cita como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP).
El Festival PortAmérica regresará a la Azucreira de Portas (Pontevedra) los próximos días 9, 10, y 11 de julio con un cartel elaborado para ceder protagonismo a la música y también a la gastronomía, por medio de su más que conocido Showrocking. El afamado chef Pepe Solla será el comisario del apartado culinario.
A pesar de que aún falta un mes para que Portas vuelva a vibrar con la mejor música, lo cierto es que, desde finales del pasado 2025, la organización del festival, la promotora Esmerarte, ha ido desvelando en el transcurso de todas estas semanas los nombres propios y grupos que se darán cita en la Azucreira, siendo Rigobera Bandini, Hombres G, M-Clan, Dani Martín y Amaia los cabezas de cartel.
Pero la edición "más Atlántica" del PortAmérica contará con otras formaciones especialmente aclamadas y sello gallego: El que pondrán Fillas de Cassandra, The Rapants, Eladio y Los Seres Queridos o Xoel López. La venta de abonos y entradas diarias está disponible en portamerica.es
Todas las actuaciones
Este pasado mes de mayo, la organización del festival desveló el orden de actuaciones, los horarios y la ubicación de las mismas en los dos escenarios con los que contará el evento: Xacobeo y Rías Baixas.
Jueves 9 de julio
- Apertura de puertas: 17:45 horas
- Amoebo — 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo
- Hey Kid — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Marina Reche — 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo
- Fillas de Cassandra — 21:45–22:45 horas | Escenario Rías Baixas
- Rigoberta Bandini — 22:45–00:00 horas | Escenario Xacobeo
- The Rapants — 00:00–01:00 horas | Escenario Rías Baixas
- Niña Polaca — 01:00–02:00 horas | Escenario Xacobeo
Viernes 10 de julio
- Apertura de puertas: 16:45 horas
- Candela Liste — 17:00–17:30 horas | Escenario Xacobeo
- Alejo — 17:30–18:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Eladio y Los Seres Queridos — 18:15–19:15 horas | Escenario Xacobeo
- Repion — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Eliades Ochoa — 20:30–21:45 horas | Escenario Xacobeo
- M-Clan — 22:00–23:00 horas | Escenario Rías Baixas
- Hombres G — 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo
- Sexy Zebras — 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas
- Grande Amore — 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo
Sábado 11 de julio
- Apertura de puertas: 16:45 horas
- Noelia Franco — 17:15–17:45 horas | Escenario Xacobeo
- Orkesta Mendoza — 18:30–19:15 horas | Escenario Xacobeo
- Meridian Brothers — 19:15–20:15 horas | Escenario Rías Baixas
- Xoel López — 20:30–21:30 horas | Escenario Xacobeo
- Amaia — 21:45–23:00 horas | Escenario Rías Baixas
- Dani Martín — 23:00–00:30 horas | Escenario Xacobeo
- Instituto Mexicano del Sonido — 00:30–01:30 horas | Escenario Rías Baixas
- Sanguijuelas del Guadiana — 01:30–02:30 horas | Escenario Xacobeo
- Nortec: Bostich + Fussible — Full Band — 02:30–03:30 horas | Escenario Rías Baixas
Showrocking liderado por Pepe Solla
La gastronomía volverá a ser uno de los grandes pilares del Festival PortAmérica gracias a su ya emblemático ShowRocking, el espacio culinario comisionado por el chef gallego Pepe Solla. Este singular formato, que fusiona música y alta cocina en un mismo escenario, reunirá en Portas a 37 chefs de primer nivel procedentes de distintos puntos de España y Portugal, sumando un impresionante palmarés de 22 estrellas Michelin, 2 estrellas verdes y 6 reconocimientos Bib Gourmand.
Durante las tres jornadas del festival, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones gastronómicas en directo en las que cocineros de referencia elaborarán algunas de sus creaciones más representativas, compartirán técnicas, experiencias y reflexiones sobre la cocina contemporánea, y pondrán en valor la riqueza del producto local. Más que una sucesión de showcookings, el ShowRocking se ha consolidado como un espacio de encuentro entre profesionales, productores y público, donde la creatividad, la innovación y el respeto por el territorio son protagonistas.
Esta es la distribución de chefs por jornada, cerrada a finales del pasado mes de mayo:
Jueves 9 de julio
- Antonio Arrabal - Better Balance / La Jamada, Burgos
- Dani Carnero - Kaleja, Málaga (1 estrella Michelin)
- Eduard Xatruch - Disfrutar, Barcelona (3 estrellas Michelin)
- Francis Paniego - El Portal de Echaurren, Ezcaray (2 estrellas Michelin)
- Iván Cerdeño - Iván Cerdeño, Cigarral del Ángel (2 estrellas Michelin)
- Maca de Castro - Maca de Castro, Alcúdia (1 estrella Michelin, 1 estrella verde)
- Paco Roncero - Paco Roncero, Madrid (2 estrellas Michelin)
- Paula Gutiérrez - Tayta, Salamanca (1 estrella Michelin)
- Rubén Hernández Mosquero - EMi, Madrid (1 estrella Michelin)
- Viviana Varese - Passalacqua, Lago di Como
- Pastelería: Paco Torreblanca - Torreblanca, Elda, Alicante
Viernes 10 de julio
- Alberto Lareo - Maina, Compostela
- Andoni Luis Aduriz - Mugaritz, Errenteria (2 estrellas Michelin)
- Andrés Torreiro - D’Obra, Melide
- Antonio Novas - Trasmallo, Pontevedra
- Camila Ferraro - Sobretablas, Sevilla (1 Bib Gourmand)
- Iria Espinosa y Luis Veira - Árbore da Veira, A Coruña - (1 estrella Michelin)
- Iván Domínguez - NaDo, A Coruña
- João Rodrigues - Canalha, Lisboa
- Lucía Grávalos - Desborre, Madrid
- Ricard Camarena - Ricard Camarena, Valencia (2 estrellas Michelin, 1 estrella verde)
- Pastelería: Antonio Bachour - Bachour, Miami (1 Bib Gourmand)
Sábado 11 de julio
- Antonio Arrabal - Better Balance / La Jamada, Burgos
- Blanca Martínez y Javier Vega - Memoria Gustativa, Valencia
- Fabián Delgado - Palreal, Guadalajara, México (1 Bib Gourmand)
- Héctor López - Restaurante España, Lugo
- Jhon Zárate - Sambombi, Medellín
- María Adelaida Moreno - La Provincia, Medellín
- Miguel González - Miguel González, Ourense (1 estrella Michelin)
- Óscar Vidal - Asador O’Pazo, Padrón (1 estrella Michelin)
- Patricia Uceda y Marcos Rodríguez - Enxebre, Vigo
- Yayo Daporta - Yayo Daporta, Cambados (1 estrella Michelin)
- Pastelería: María Peón e Ismael Agra - Dleite, Pontevedra
Escenario Azucreira
La edición de PortAmérica de 2026 dejará espacio para otras actuaciones: Las que se llevarán a cabo en el Escenario Azucreira, en donde habrá espacio para Down Vigo, el Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra y proyectos como La Duendeneta, Señora DJ y Oski
Por primera vez, bailarines que concurrieron al festival Vigo Porté - Escuela Media Punta (The Adams Family) y Escuela Arte y Dance (Nagra Sombra) - podrán estrenar su coreografía ante miles de personas. Se trata de los premiados con el PortAmérica Vigo Porté 2026. Pero además, habrá espacio en este enclave para la inclusión, la fiesta, la música y el disfrute. Esta será la programación:
Jueves 9 de julio
- Premio PortAmérica Vigo Porté 2026 — 19:00–19:30 horas
- La Duendeneta — 21:00–04:00 horas
Viernes 10 de julio
- Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra — 19:00–19:30 horas
- La Magia del Color – Down Vigo — 19:30–20:00 horas
- Señora DJ + La Duendeneta — 21:30–04:00 horas
Sábado 11 de julio
- Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra — 19:00–20:00 horas
Sin duda, la organización de PortAmérica ha conseguido, una edición más, cerrar un cartel plural, diverso e integrador a todos los sentidos: Musical, social y gastronómico. Es, quizá, por lo anterior, por lo que este evento ha sido respaldado año tras año hasta llegar hasta las 15 ediciones -que cumplirá el año próximo-, hasta convertirse en una cita ineludible de la temporada de festivales en Galicia y la que marca el inicio del verano.