Confirmado: Pontevedra tendrá tres zonas de baño prohibidas este verano 2026 y esta es una de ellas

Una familia disfruta de una tarde de juegos en un pantano Shutterstock

El verano ya está aquí y, un año más, gallegos y visitantes buscan lugares donde refrescarse y escapar de las altas temperaturas.

Más allá de sus 1.492 kilómetros de costa, Galicia también cuenta con numerosas zonas de baño de interior, como ríos, pozas naturales e incluso embalses.

Vetado el baño para la temporada de verano 2026

En la provincia de Pontevedra, además, existen enclaves especialmente conocidos que se han convertido en auténticos referentes para disfrutar de un baño en plena naturaleza.

Hasta hace poco, el embalse de Eiras, situado entre los municipios de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, era uno de los lugares elegidos por muchos bañistas para refrescarse en verano.

Sin embargo, la Xunta de Galicia ha prohibido ahora el baño en este enclave.

La medida se recoge en la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde se establece esta restricción, ya en vigor, para la temporada de baño de 2026.

Esta prohibición se suma a la de otras 42 zonas de baño de la Comunidad, donde tanto vecinos como visitantes tampoco podrán bañarse. En la provincia de Pontevedra, esta medida afecta a las siguientes zonas:

Arbo: Río Deva-San Xoán; río Miño-Estación; río Miño-Sela.

Río Deva-San Xoán; río Miño-Estación; río Miño-Sela. Fornelos de Montes: Embalse Eiras-Área recreativa.

Embalse Eiras-Área recreativa. Ponteareas: Río Tea-A Moscadeira y As Partidas.

En el caso del embalse de Eiras, hasta ahora se podían practicar diversas actividades acuáticas, entre ellas paddle surf, kayak, tirolina acuática, wakeboard y recorridos en una plataforma flotante de obstáculos.

De hecho, para este verano hay actividades con niños programadas, por lo que no queda del todo claro si la prohibición del baño se limita a una zona delimitada por la Xunta. Este medio permanece a la espera de una respuesta por parte del Gobierno gallego.

Sobre el embalse de Eiras

Embalse de Eiras Wikipedia

Situado en el río Oitavén, entre los municipios de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, el embalse de Eiras abastece de agua a la ciudad de Vigo, así como a otros municipios limítrofes, como Mos, Porriño, Redondela, Salceda de Caselas y Vilaboa.

Las obras de la presa se prolongaron durante cerca de cuatro años y medio y culminaron con su inauguración en marzo de 1977, en un acto que contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo, y del alcalde de Vigo, Joaquín García Picher.

En cuanto a sus características, cuenta con una superficie de 143 kilómetros cuadrados (km²) y una capacidad total de 21,5 hectómetros cúbicos (hm³).

A mediados de abril, la Xunta completó la instalación de válvulas provisionales de abastecimiento. Las definitivas, según confirmó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se colocarán a finales de verano tras una inversión de 2,3 millones.