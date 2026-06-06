La Xunta ofrecerá este verano 368 rutas guiadas gratuitas para conocer el Parque das Illas Atlánticas de Galicia

La Xunta de Galicia, por medio de la Consellería de Medioambiente e Cambio Climático y a través de la dirección del Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, ofrecerá este verano 368 rutas guiadas gratuitas con unas 5.400 plazas disponibles para descubrir la naturaleza, el patrimonio cultural y arqueológico, así como la historia de las islas que integran este enclave protegido. Las rutas se realizarán en grupos reducidos.

En el caso de Cíes y Ons, las inscripciones se tendrán que realizar de manera presencial en las casetas de información localizadas en las propias islas, así como en la central de reservas. Se llevarán a cabo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

En lo que tiene que ver con las rutas reservadas al archipiélago de Cortegada, habrá un total de 91 plazas disponibles concebidas para grupos de entre 14 y 15 personas. En este caso, la reserva se tendrá que completar a través de la web. Serán, en total, ocho visitas que se llevarán a cabo los días 12, 19 y 26 de julio; 2, 9, 23 y 30 de agosto, y el jueves 20 de septiembre. Las plazas se cerrarán cuatro días antes de la fecha de cada excursión.

En el caso concreto de Cíes y de Ons habrá 156 plazas disponibles y la reserva deberá realizarse con una antelación máxima de 15 días y hasta 24 horas antes de la ruta. En Sálvora no habrá visitas programadas debido a las obras que se están ejecutando en este entorno.

La Xunta recuerda que, pese a que las visitas serán gratuitas, el traslado a las islas correrá por cuenta de cada visitante.