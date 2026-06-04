Redondela (Pontevedra) ya celebra la Festa da Coca 2026 con la "responsabilidad de mantenerla viva"

La cuenta atrás culminó. Redondela (Pontevedra) celebra desde este miércoles la Festa da Coca 2026, una de las celebraciones más relevantes del año en la Ría de Vigo. El Concello inició la programación con una serie de actos institucionales: el pregón de Carla Abad y un homenaje a la tradición.

La concejala de Cultura, Rita Pérez, fue la encargada de abrir la inauguración de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia. La edil agradeció el compromiso de la localidad, que es un "orgullo de memoria".

Por su parte, la pregonera, Carla Abad, puso en valor a todas las personas que "ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones", así como a todas las asociaciones vecinales, culturales y deportivas por su "trabajo diario". "Tiene un valor incalculable", afirmó.

Además, Abad animó a las niñas a ser valientes "para romper cualquier barrera". En esta línea, la alcaldesa Digna Rivas ha destacado a la pregonera como "un referente deportivo que abrió caminos para las mujeres.

Rivas también reconoció la relevancia de la Festa da Coca como "una herencia que recibimos de las generaciones que nos precedieron y la responsabilidad de mantenerlas vivas para las que vendrán". Asimismo, puso en valor "ás alfombristas, danzantes das Espadas, ás Penlas e ás Burras, aos xigantes e cabezudos e a todas as persoas que fan posible que sintamos a mesma emoción cada ano".

El momento central del acto estuvo dedicado a este tejido social que mantiene viva la fiesta. Se homenajeó a los alfombristas Josefa e María Alfonso, Daniel Hidalgo, Carla Soutullo, Josefa Calvar, Milagros Barreiro e Carmen Lorenzo; así como se rindió tributo al antiguo jefe de danzantes, Bernardo Cobián.

Antes de terminar la celebración con el concierto de Panorama desde las 22:00 horas en el Campo da Feira, se vivió el simbólico paso de testimonio generacional, con el emotivo relevo de As Penlas.