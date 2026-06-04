¿Qué hacer este fin de semana en Vigo? Festa da Coca, mercadillos, humor y mucho más

La ciudad olívica y sus alrededores presentan una serie de eventos de humor protagonizados por Miguel Lago, Joaquín Caserza y Sergi Polo. Además, se podrá disfrutar de dos sesiones diferentes de teatro durante el sábado 6 y domingo 7.

Paralelamente, la Festa da Coca llegará a su fin con un fin de semana cargado de eventos, entre los que destacan actividades familiares, un concierto exclusivo de El Drogas y una gran verbena a cargo de la orquesta Paris de Noia como la guinda del pastel.

Stand Up Comedy in English de Sergi Polo

El premiado cómico Sergi Polo vuelve a España con un show íntegramente en inglés

El día de hoy, jueves 4 a las 22:00 horas en la sala Supersonic, tenemos una cita con Sergi Polo y su nuevo espectáculo Stand Up Comedy in English. El galardonado cómico llega más preparado que nunca después de sus shows a lo largo del Reino Unido y Europa.

¿Quieres practicar tu inglés mientras te echas unas risas? ¡Entonces este es tu show! Sergi Polo ha preparado un espectáculo al más puro estilo londinense. ¡Y tú no te lo vas a poder perder!

Show de Miguel Lago

Miguel Lago promete una noche de risas en la ciudad olívica

El viernes 5 a las 21:00 horas en el Teatro Afundación regresa el legendario Miguel Lago más libre que nunca con un nuevo espectáculo que celebra sus 16 años consecutivos yendo escenario en escenario a lo largo de toda España, haciendo reír a todo su público con su humor sofisticado.

Así que ya lo sabes: el Comedy Club de Miguel Lago abre sus puertas a la ciudad olívica. Algunos llegarían a decir que hasta supera a algunos shows de los grandes teatros de Broadway. ¿Quieres saber por qué? ¡Entonces hazte con tus entradas antes de que se agoten!

I Feria del Coche de Ocasión

Cartel de la I Feria del Coche de Ocasión en Vigo

El viernes 5, sábado 6 y domingo 7 tendrá lugar la 1.ª edición de la Feria del Coche de Ocasión en el recinto de IFEVI.

Este evento es un nuevo salón dedicado de manera exclusiva al vehículo de ocasión. Durante estos tres días, todos los asistentes podrán disfrutar de las ofertas de diversos concesionarios oficiales. ¿Eres un amante del motor? ¡Entonces esta es tu feria!

Concierto de Green Hot Peppers - 10.º Aniversario

Cartel del 10.º aniversario de Green Hot Peppers

El sábado 6 a las 22:00 horas en la sala MasterClub se podrá disfrutar de un gran espectáculo como celebración del 10.º aniversario de la banda de rock viguesa Green Hot Peppers, conocidos por ser una de las mejores formaciones de tributo a Red Hot Chili Peppers.

Será una noche llena de sorpresas e invitados especiales, entre los cuales destacan Fran Velo, bajista de Heredeiros da Crus y Javi Gómez Noya, el gran triatleta mundial.

Más de dos horas de los mayores clásicos atemporales... ¡No te lo puedes perder!

Entremans de Lavadores

Cartel del mercadillo Entremans de Lavadores

El sábado 6 de 11:00 a 20:00 horas el barrio olívico de Lavadores presentará el mercadillo Entremans, donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes opciones de arte, moda y artesanía.

Una opción ideal para disfrutar de propuestas económicas y apoyar al negocio local. ¡No faltes!

Teatro del fin de semana

Cartel de la II edición del Certamen de Teatro olívico

Desde el mes de mayo, el Certamen de Teatro Teamavigo de los grupos de Teatro Amador ha estado presentando funciones semanales en el Auditorio do Concello de Vigo. Esta es la programación del fin de semana:

6 de junio - E a vostede que lle sucede? de Helios teatro

de Helios teatro 7 de junio - O lago das nenas malas de Lameiro

Festa da Coca

Cartel de la edición 2026 de la Festa da Coca de Redondela

La Festa da Coca de Redondela, ya iniciada el sábado 30, da inicio a una cargada temporada de fiestas populares alrededor de la zona olívica. Este fin de semana podremos asistir a la clausura de esta fiesta tan importante, donde podremos volver a disfrutar de un amplio programa de actividades que van desde procesiones y conciertos hasta verbenas y alfombras florales.

La Festa da Coca finalizará este domingo 7. La programación de este fin de semana es la siguiente:

Jueves 4

11:00 horas - Traslado de la Virgen A Gabach a desde Vilavella hasta Santiago de Redondela

desde Vilavella hasta Santiago de Redondela Acompañamiento de la Danza das Espadas, das Penlas y la Banda de Música de Redondela

12:00 horas - Desfile da Coca con mordomos y dianiños con música de Son do Castro

con mordomos y dianiños con música de 12:00 horas - Misa mayor

13:00 horas - Procesión por las calles de alfombras florales y con música de la Danza das Espadas e das Penlas

18:00 horas - Concierto de la Banda de Música de Redondela en la Alameda

en la Alameda 19:30 horas - Actuación de Uxía Lambona e a Banda Lambona

22:00 horas - Verbena con la orquesta Gran Parada

Viernes 5

10:30 horas - Alborada a cargo de la Banda de Música Municipal de Redondela

11:30 horas - Retorno de la Virgen A Gabacha

18:00 horas - Balonmano en la pista de A Xunqueira y la Alameda

en la pista de A Xunqueira y la Alameda 21:00 horas - Rock Redondela en Campo da Feira:

en Campo da Feira: El Drogas

Los Ásperos

Chocolate Sexy

Nocheni

Vértize

Dassault

Sábado 6

11:00 horas - Alborada con la Banda de Música de Arcade

18:00 horas - Concierto de la Banda de Música de Arcade en la Alameda

en la Alameda 22:00 horas - Actuación de la orquesta Los Players en Campo da Feira

en Campo da Feira 01:00 horas - Concierto de Mar Seguí

02:30 horas - DJ Rodri Vegas

Domingo 7

10:00 horas - Alborada con la Banda de Música de Chapela

12:00 horas - Desfile da Coca con mordomos y dianiños con el grupo de gaitas O Carballo das Cen Pólas

con mordomos y dianiños con el grupo de gaitas 12:00 horas - Misa solemne en Vilavella y procesión con la Danza das Espadas e das Penlas

en Vilavella y procesión con la 18:00 horas - Concierto de la Banda de Música de Chapela en la Alameda

en la Alameda 18:00 horas - Patina na Rúa en la pista de A Xunqueira

en la pista de A Xunqueira 22:00 horas - Gran verbena con París de Noia

Espectáculo Conversaciones con mi mente de Joaquín Caserza

El cómico Joaquín Caserza aterriza en Vigo con su show 'Conversaciones con mi mente'

El domingo 7 a las 19:00 horas llega Joaquín Caserza al Auditorio de Sede Afundación, donde presentará Conversaciones con mi mente, su nuevo show de humor que tiene como tema principal la salud mental.

El cómico invitará a su público a explorar lo que ocurre dentro de sus cabezas, usando un tono distendido y liviano. A la par, inundarán el escenario otros personajes que ayudarán a darle vida a este espectáculo. ¿El objetivo de Caserza? Convertir el teatro en una sala de terapia grupal.