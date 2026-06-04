Este es el embalse de Galicia con una zona vetada para el baño de forma "permanente" este verano 2026

A falta de pocos días para comenzar el verano de forma oficial, conviene tener en cuenta una serie de normas con el fin de evitar malos entendidos. La Xunta de Galicia publicó el mes pasado un total de 42 zonas de Galicia en las que se prohíbe el baño, algunas en evaluación y otras de forma permanente.

Entre las zonas en las que está prohibido el baño de forma permanente este verano de 2026 destaca el embalse de As Conchas, concretamente en la zona de Os Chaos (Ourense).

La zona del embalse de As Conchas donde está prohibido el baño

Zona de Os Chaos, en el embalse de As Conchas fronteiraesquecida.eu

Cuando el calor aprieta en la provincia de Ourense, encontrar un refugio donde refrescarse se convierte en toda una necesidad. Entre embalses, playas fluviales y áreas recreativas, existen numerosas posibilidades que cada año atraen a vecinos y visitantes para combatir a las altas temperaturas.

Sin embargo, no todos los lugares son aptos para el baño.

Es el caso del embalse de As Conchas, concretamente la zona de Os Chaos, en Lobeira. Esta zona es una de las 42 incluidas en la lista de la Xunta de Galicia de "aguas con prohibición permanente de baño" este 2026.

El Ministerio de Sanidad indica lo siguiente: "El control sanitario de las aguas de baño se realiza durante la temporada de baño, que es el periodo durante el cual es previsible una afluencia importante de bañistas, teniendo en cuenta las costumbres locales y las condiciones meteorológicas. La temporada es designada en cada territorio por su Comunidad Autónoma".

Zona de Os Chaos, en el embalse de As Conchas (Ourense) fronteiraesquecida.eu

Sin embargo, eso no impide que el entorno siga siendo uno de los espacios más atractivos de la comarca de A Baixa Limia. El área de recreo de Os Chaos está rodeada de naturaleza y tiene unas vistas privilegiadas que invitan a pasar un día de lo más tranquilo en familia o con amigos. Mesas para un pícnic o zonas de aparcamiento son algunos de los servicios que ofrece a los visitantes.

Zonas del embalse donde el baño está autorizado

De la misma forma que la zona de Os Chaos, en Lobeira, tiene prohibición expresa de la Xunta de Galicia para bañarse este verano, la zona de Portoquintela, en Bande y la de O Corgo-A Rola, en Muíños, se encuentran dentro de la clasificación de "aguas de baño incluidas en el Censo de Zonas de Aguas de Baño".

Así, si prefieres acudir a este embalse y aprovechar una de las zonas en las que sí puedes darte un buen chapuzón, puedes dirigirte a alguna de estas dos y, simplemente, disfrutar de tu día de verano.