El refugio costero donde desconecta Christian Gálvez: un paseo marítimo de 2 kilómetros e ideal para comer pulpo

Galicia es el refugio que escogen muchas celebridades para disfrutar tanto de pequeñas escapadas como de vacaciones de verano, atraídas por sus playas, paisajes, gastronomía y la riqueza cultural que caracteriza a esta comunidad.

Una de las parejas de famosos que más frecuenta esta tierra es la formada por el presentador Christian Gálvez y la periodista Patricia Pardo. Ambos se dieron el 'sí, quiero' en 2022 y aprovechan cualquier mínima oportunidad para visitar la tierra de origen de la periodista, especialmente un municipio de la provincia de Pontevedra al que guardan un cariño especial.

El refugio costero de la pareja televisiva

Puerto deportivo de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Visit Vilagarcía - Concello de Vilagrcía de Arousa

Hace unos meses, Christian Gálvez y Patricia Pardo compartieron en sus redes sociales varias fotografías y vídeos de una de sus escapadas a Galicia. En esta ocasión, la pareja eligió como destino Vilagarcía de Arousa, una de las localidades más emblemáticas de la provincia de Pontevedra.

Situada en plena Ría de Arousa, en la comarca de O Salnés, esta villa marinera destaca por su belleza natural, su buen ambiente y su estrecha vinculación con el mar.

No era, sin embargo, la primera vez que la pareja visitaba este rincón de las Rías Baixas. A lo largo de los últimos años han sido varias las ocasiones en las que se les ha visto paseando por las calles de Vilagarcía, disfrutando de su paseo marítimo y de todos sus atractivos.

Entre ellos destaca la playa de Compostela, uno de los arenales urbanos más apreciados de la zona, ideal para disfrutar de largas caminatas junto al mar y de espectaculares puestas de sol.

Los mayores atractivos de Vilagarcía de Arousa

Playa de Compostela en Vilagarcía de Arousa Shutterstock

Vilagarcía de Arousa es uno de los destinos más atractivos de las Rías Baixas por su combinación de mar, patrimonio y naturaleza. La localidad cuenta con un amplio paseo marítimo de una longitud cercana a los dos kilómetros que une las villas de Vilagarcía y Carril por el litoral, desde la playa de A Concha hasta los viveros de almejas de Carril, pasando por la playa de Compostela.

También conserva un importante legado histórico y religioso, con iglesias, conventos y pazos que reflejan su pasado señorial. Entre ellos sobresale el Pazo de Rubiáns, rodeado de jardines y vinculado a la tradición vitivinícola de la zona. Su jardín se ha declarado como de Excelencia Internacional de la Camelia.

Jardín de la Excelencia Internacional Pazo de Rubiáns Pazo de Rubiáns Vilagarcía de Arousa

Uno de los mayores atractivos del municipio es Carril, conocido por su tradición marisquera y por sus famosas almejas. Desde allí se puede visitar la Illa de Cortegada, integrada en el Parque Nacional das Illas Atlánticas y hogar de uno de los mayores bosques de laurel de Europa.

Para quienes disfrutan de la arqueología, el castro de Alobre, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste peninsular, estuvo ocupado entre los siglos I a.C. y III a.C. Está situado en un promontorio conocido como O Montiño, a pie de mar, y en él se han encontrado más de veinte mil piezas de gran valor artístico.

Como no podía ser de otra forma, la gastronomía de Vilagarcía de Arousa también es muy reconocida, donde ganan popularidad los productos del mar, como el pulpo, los mariscos y diferentes pescados, todos productos frescos.