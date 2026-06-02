El camping ideal para descansar este verano: junto al mar, con piscina y en el corazón de las Rías Baixas

Ir de camping ya no es lo que era. Lejos queda la clásica tienda de campaña y el inevitable dolor de espalda, ya que hoy el sector cuenta con grandes instalaciones y una oferta mucho más cómoda y completa.

En O Grove (Pontevedra), por poner un ejemplo, el municipio cuenta con un camping ideal para quienes buscan estar cerca de la playa sin renunciar a servicios como piscina, animación y otras comodidades.

34.000 m2 cuadrados de camping con bungalows, parcelas y zona de acampada

Se trata del Camping Playa Paisaxe II, un alojamiento de 1ª categoría en el corazón de las Rías Baixas y rodeado de preciosas calas. De hecho, se encuentra junto a la hermosa playa de Area Grande, galardonada con la Bandera Azul por la calidad de sus aguas y su entorno natural.

Las instalaciones del camping ocupan una superficie de 34.000 metros cuadrados y en ellas se diferencian tres zonas distintas de alojamiento: 22 bungalows con capacidad para hasta 6 personas, 171 parcelas de entre 60 y 70 m2 y grandes áreas de acampada con frondoso césped.

Las tarifas, como es habitual en este tipo de alojamientos, varían en función de la temporada, siendo la más alta la comprendida entre el 3 de julio y el 22 de agosto. Además, el precio incluye el acceso a las zonas comunes del camping.

Piscina, dos jacuzzis, restaurante y más

Piscina del camping Camping Playa Paisaxe II

En este sentido, el Camping Playa Paisaxe II cuenta con una piscina operativa de mayo a septiembre, así como con un equipo de animación que ofrece actividades como aquagym y aquazumba. Dispone también de dos jacuzzis con hidromasaje y capacidad para 14 personas.

El recinto cuenta, además, con un supermercado con material de camping, alimentación y droguería, un restaurante con cocina gallega y opciones de comida rápida, así como pistas polideportivas para la práctica de baloncesto, fútbol y tenis.

Playa de Area Grande, en O Grove (Pontevedra) Turismo de Galicia

Por supuesto, dispone de duchas con agua caliente, fregaderos, lavadora y zona de vaciado para caravanas, además de su privilegiada ubicación a escasos metros de la playa de Area Grande.

Con orientación norte, está resguardada del viento y tiene unas dimensiones aproximadas de 300 metros de longitud y 30 metros de anchura media en pleamar. Se puede acceder a ella en coche o fácilmente a pie, y dispone de duchas y un restaurante en sus proximidades.

Pero para los campistas que no quieran bajar todos los días a la playa, el Camping Playa Paisaxe II ofrece también su propia animación, que incluye desde pequeñas fiestas gastronómicas hasta diversos espectáculos y actividades para todos los públicos.

Además, este rincón de la costa gallega ofrece la posibilidad de disfrutar de rutas en kayak, deportes náuticos y también de excursiones por el entorno y a las cercanas islas de Ons, Sálvora y Cíes.