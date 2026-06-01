El Casco Vello de Vigo transformará sus calles en una gran verbena: artesanía, sesión vermú y tardeo
El 'Verbena Market' volverá a dinamizar el Casco Vello Alto el próximo sábado 13 de junio con talleres de artesanía, ilustración y mucho más
El próximo sábado 13 de junio llegará al Casco Vello Alto uno de esos planes "que se apuntan en la agenda". La quinta edición del 'Verbena Market' volverá a dinamizar el centro histórico de Vigo con artesanía, ilustración y mucho más.
El 13 de junio, la asociación Casco Vello Alto ocupará la calle San Sebastián para celebrar su ya tradicional verbena. Desde las 12:30 horas, los vecinos de Vigo podrán disfrutar de una jornada única con puestos y actividades de todo tipo.
Hasta las 20:30 horas, la calle San Sebastián se convertirá en el epicentro del ocio olívico, también con conciertos improvisados y "muchas excusas para quedar un poco más". En resumen, el Casco Vello Alto propone "moita jarana" este mes de junio.
Programa del Verbena Market
- 12:30 horas: 'Pallaso Total', de Duende Circo en la Asociación Évame Oroza. Entrada gratuita hasta completar aforo.
- De 13:30 a 15:30 horas: Sesión Vermú con Paul Clarke.
- 17:00 horas: Taller de Punch Needle en tote con Estefanía Carrera, en la Asociación Évame Oroza
- 18:00 horas: Tardeo con CaMiNo DJ