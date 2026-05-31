¿Qué pasa en Vigo en junio de 2026? Eventos, planes y citas para no perderte nada

El sexto mes del año se estrenará en la ciudad olívica con el concierto de Querido, el nuevo show de Miguel Lago e Inmaduros, la obra teatral protagonizada por Carlos Sobera.

Con el paso de las semanas, le daremos la bienvenida al verano y a otros eventos como la conferencia Haz lo (im)posible del Dr. Mario Alonso Puig, Galicia Fest, el monólogo Disfrutona de Eva Soriano o el Festival Petra Rosa, que protagonizará los conciertos de Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma.

Conciertos destacados del mes

El cantautor Sergio Dalma será el encargado de cerrar el mes de grandes conciertos de junio

El viernes 5 a las 21:00 horas llega a la sala Supersonic el grupo de pop-rock alternativo Querido, quienes se subirán al escenario para presentar su segundo disco: ¿Qué seré yo?, un álbum que evoca a la duda y la sensación de no comprender cómo funciona el mundo.

El viernes 26 a las 22:00 horas en las Canteras de O Porriño (Petra Rosa Fest) dará inicio el esperado concierto de Pablo López, una de las voces más importantes de la música española, quien ha conseguido conquistar y unir a diversas generaciones.

El sábado 27 a las 22:00 horas en las Canteras de O Porriño (Petra Rosa Fest) podremos disfrutar de un concierto de otra de las grandes voces del panorama actual español: Antonio Orozco, autor del atemporal himno Devuélveme la vida.

El sábado 27 a las 22:00 horas en la sala Kominsky tenemos un plan musical alternativo de la mano del trío asturiano De Fem, quienes llegan a la ciudad olívica para presentar su nuevo disco Rojo Despertar.

El domingo 28 a las 22:00 horas en la Cantera de O Porriño (Petra Rosa Fest) llega el eterno Sergio Dalma, quien lleva desde inicios de 2026 con su esperada gira Tour Ritorno a Via Dalma, donde hará homenaje a más de tres décadas de éxitos y presentará su álbum de nombre homónimo.

4 de junio: Stand Up Comedy in English de Sergi Polo

El premiado cómico Sergi Polo vuelve a España con un show íntegramente en inglés

El jueves 4 a las 22:00 horas en la sala Supersonic tenemos una cita con Sergi Polo y su nuevo espectáculo Stand Up Comedy in English. El galardonado cómico llega más preparado que nunca después de sus shows a lo largo del Reino Unido y Europa.

¿Quieres practicar tu inglés mientras te echas unas risas? ¡Entonces este es tu show! Sergi Polo ha preparado un espectáculo al más puro estilo londinense. ¡Y tú no te lo vas a poder perder!

5 de junio: Show de Miguel Lago

Miguel Lago promete una noche de risas en la ciudad olívica

El viernes 5 a las 21:00 horas en el Teatro Afundación regresa el legendario Miguel Lago más libre que nunca con un nuevo espectáculo que celebra sus 16 años consecutivos yendo escenario en escenario a lo largo de toda España, haciendo reír a todo su público con su humor sofisticado.

Así que ya lo sabes: el Comedy Club de Miguel Lago abre sus puertas a la ciudad olívica. Algunos llegarían a decir que hasta supera a algunos shows de los grandes teatros de Broadway. ¿Quieres saber por qué? ¡Entonces hazte con tus entradas antes de que se agoten!

5, 6, y 7 de junio: I Feria del Coche de Ocasión

Cartel de la I Feria del Coche de Ocasión en Vigo

El viernes 5, sábado 6 y domingo 7 tendrá lugar la 1.ª edición de la Feria del Coche de Ocasión en el recinto de IFEVI.

Este evento es un nuevo salón dedicado de manera exclusiva al vehículo de ocasión. Durante estos tres días, todos los asistentes podrán disfrutar de las ofertas de diversos concesionarios oficiales. ¿Eres un amante del motor? ¡Entonces esta es tu feria!

6, 28 y 20 de junio: Noches Astronómicas

Vigo Nature regresa con las primeras sesiones del verano

Las Noches Astronómicas de Vigo Nature vuelven el sábado 6, el jueves 18 y el sábado 20 para que el público familiar pueda aprender a manejar telescopios o prismáticos y a identificar astros y constelaciones en un espacio rodeado de naturaleza y alejada de la contaminación lumínica de la ciudad.

Rompe la rutina del día a día y disfruta por solo 6 euros de una noche estrellada rodeado del mejor ambiente. ¡No te vas a arrepentir!

7 de junio: Espectáculo Conversaciones con mi mente de Joaquín Caserza

El cómico Joaquín Caserza aterriza en Vigo con su show 'Conversaciones con mi mente'

El domingo 7 a las 19:00 horas llega Joaquín Caserza al Auditorio de Sede Afundación, donde presentará Conversaciones con mi mente, su nuevo show de humor que tiene como tema principal la salud mental.

El cómico invitará a su público a explorar lo que ocurre dentro de sus cabezas, usando un tono distendido y liviano. A la par, inundarán el escenario otros personajes que ayudarán a darle vida a este espectáculo. ¿El objetivo de Caserza? Convertir el teatro en una sala de terapia grupal.

7 de junio: Espectáculo Increíble de Pando El Mago

Pando El Mago presentará en Vigo su show de magia 'Increíble'

El domingo 7 a las 17:30 horas en el Cine Teatro Salesianos tenemos una cita con uno de los mejores magos de toda España: Pando El Mago, quien ha traído hasta la ciudad olívica Increíble, su nuevo show para toda la familia.

Pando El Mago conducirá a niños y adultos por un viaje donde lo imposible se hace real: apariciones y desapariciones, trucos imposibles y una derrochadora carisma que dejará a toda la familia con ganas de volver.

10 de junio: Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo 2026

Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo 2026 Treintayseis x NTT DATA

El miércoles 10 a las 18:00 horas en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo dará inicio el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo 2026, un evento organizado por Treintayseis y NTT DATA que tiene como principal objetivo dar a conocer al público interesado las últimas tendencias de la IA aplicada a la empresa y, más concretamente, al área metropolitana de Vigo.

El foro se abrirá a las 18:30 horas con las intervenciones institucionales de Pablo Grandío, director de Treintayseis; Alberto Borrego, director de NTT DATA en Galicia; y David Regades, delegado de la Zona Franca de Vigo.

Se cerrará alrededor de las 20:30 horas con una cena cóctel y una sesión de networking.

El programa del evento estará compuesto de una serie de conversaciones de empresas de referencia en el uso de la IA. Treintayseis revelará su programa de invitados en los próximos días, así que no dudes en estar atento a nuestras actualizaciones para no perderte nada.

Del 10 al 12 de junio: II Festival Internacional Series Ría de Vigo

2.ª edición del Festival Internacional de Series Ría de Vigo

La 2.ª edición del Festival Internacional Series Ría de Vigo se inaugurará el miércoles 10 y se extenderá hasta el viernes 12. Una vez más, el evento será acogido por el Tinglado del Puerto de Vigo.

Esta cita audiovisual tiene como uno de sus grandes objetivos exportar la marca de la Ría de Vigo y la ciudad al sector audiovisual y de las series de televisión. Además, ya se ha anticipado que el festival contará con dos estrenos, un visionado en primicia y un total de seis visionados con coloquio.

Como novedades de la 2.ª edición tenemos la inauguración de un espacio profesional para encuentros y networking que recibirá importantes figuras del panorama nacional e internacional.

11 de junio: Representación de Inmaduros

La comedia 'Inmaduros', protagonizada por Carlos Sobera y Ángel Pardo

El jueves 11 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de Vigo tendrá lugar la representación de la comedia Inmaduros, protagonizada por los amigos Alfi y Fideo, dos amigos muy diferentes entre ellos.

La historia da comienzo cuando Fideo se separa y busca consuelo en Alfi, quien empieza a organizar citas con cuatro mujeres reales y una virtual para tratar de sanar la melancolía de su amigo.

Como es de esperar, esto solamente causará situaciones tan surrealistas como divertidas. ¿Quieres saber su Fideo se volverá a enamorar? ¡Entonces compra las entradas antes de que se agoten!

13 de junio: X Carreira Nocturna Correndo por Vigo

Cartel del evento deportivo que se celebrará a mediados de junio

El sábado 13 a partir de las 22:00 horas el barrio olívico de As Travesas acogerá la 10.ª edición de la Carrera Nocturna Corriendo por Vigo.

La salida de la carrera será en la Avenida de la Florida. La distancia total de la categoría absoluta son 10 kilómetros, mientras que las categorías infantiles tendrán una distancia de 200 y 1.200 metros y darán inicio a las 20:30 horas.

El plazo de inscripción es hasta el 10 de junio, ¡que no se te olvide!

16 de junio: Conferencia Haz lo (im)posible del Dr. Mario Alonso Puig

El Dr. Mario Alonso Puig llega a Vigo con su conferencia 'Haz lo (im)posible'

El martes 16 a las 19:00 horas llega al Auditorio Mar de Vigo el Dr. Mario Alonso Puig, médico, fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y un reconocido conferenciante internacional.

En esta ocasión, aterriza en la ciudad olívica con su conferencia Haz lo (im)posible para acompañar a su público en una aventura donde descubrirán su capacidad innata de encender la ilusión y afianzar la confianza.

Es una cita única de uno de los conferenciantes más destacados de España. ¿Te apuntas para hacer lo (im)posible junto a Mario Alonso Puig?

17 de junio: Dial - La Gira del Verano

Cartel de la Gira del Verano 2026 de Cadena Dial

La Gira del Verano de Cadena Dial tiene su parada de su nueva edición de 2026 el miércoles 17 en la Porta do Sol de la ciudad olívica, donde presentará un cartel lleno de artistas emergentes y reconocidos nombres de la industria musical española.

La lista de artistas confirmados que actuarán en junio es la siguiente:

Marta Santos

Despistaos

María Parrado

Ezio Oliva

Andy

Guille Toledano

Noran

Kalenn

Borja

Del 17 al 21 de junio: Representación de Escenas de la vida conyugal

El elenco de la obra teatral 'Escenas de la vida conyugal' estará desde el 17 hasta el 21 en Vigo

Desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 podremos disfrutar de la representación de la obra teatral Escenas de la vida conyugal en el Teatro Afundación de Vigo.

Esta obra destinada a un público adulto está protagonizada por Ricardo Darçin y Andrea Pietra, quienes encarnan a Juan y Mariana, los personajes a los que seguiremos desde su matrimonio hasta su separación, incluyendo también la relación que mantendrán después de su divorcio.

Esta obra está basada en la película de Ingmar Bergman -de nombre homónimo- y ha sido halagada por su fidelidad y profundidad a la hora de tratar las situaciones de esta pareja.

Para consultar las fechas, horas y entradas puedes acceder al siguiente enlace.

26 y 27 de junio: Galicia Fest

Galicia Fest garantiza ponerle el broche de oro al mes de junio en Vigo

La edición de 2026 del festival de música Galicia Fest tendrá lugar el viernes 26 y el sábado 27 en el Peirao de Transantlánticos de Vigo.

Este destacado evento musical presenta dos jornadas completas de música al aire libre con cabeza de carteles como La Reina del Flow, Coti, Álvaro de Luna o Juan Magán.

Para completar la experiencia, Galicia Fest también ofrece una zona gastronómica donde los asistentes podrán degustar diversas propuestas gastronómicas.

El cartel completo por días ya ha sido revelado. Habrá que esperar a las últimas semanas de junio para conocer los horarios del festival:

Viernes 26

La Reina del Flow

Coti

Maryland

Miriam Rodríguez

Pablo Lesuit

Sabela

Jose de Rico

Sábado 27

Álvaro de Luna

Juan Magán

Lori Meyers

Taburete

Carla Lourdes

Fredi Leis

Marlena

Vera Fauna

26 y 27 de junio: Disfrutona de Eva Soriano

Eva Soriano presenta su monólogo 'Disfrutona' en la ciudad olívica

El viernes 26 a las 20:30 horas y el sábado 27 a las 19:00 horas aterriza en el Teatro Afundación nada más y nada menos que Eva Soriano con su monólogo Disfrutona, un despliegue de un sinfín de temas absurdos y que, al mismo tiempo, son un ejercicio introspectivo de la humorista.

¿Quieres pasar una tarde de risas? Eva Soriano te promete mucho más que eso. Hazte con las entradas y descubrirás lo mucho que puedes disfrutar con su Disfrutona.