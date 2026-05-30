Cuenta atrás para la Festa da Rosa de Mos (Pontevedra): Touriñan será el pregonero de 2026

Cuenta atrás para la Festa da Rosa de Mos (Pontevedra). La 53ª edición de esta tradicional celebración cuenta con una amplia programación y tendrá como uno de sus grandes protagonistas al humorista gallego Xosé Antonio Touriñán.

El mítico cómico de Carral (A Coruña) será el encargado de dar el pregón del día grande de la fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia y consolidada como una de las citas más importantes del calendario festivo gallego.

Este viernes tuvo lugar su presentación oficial, en la que participaron la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y el director de AGACAL, Martín Alemparte. Estas autoridades pusieron en valor el peso cultural, turístico y social del evento.

La principal novedad de esta edición será la creación de la I Feira do Viño Rosado de Galicia. Esta iniciativa nace con vocación de continuidad y convertir a Mos en un escaparate para la promoción de vinos rosados gallegos y sus denominaciones de origen, explica el Concello de Mos en un comunicado.

Un mes de celebración

La programación arrancará el próximo viernes 5 de junio. El dúo internacional Cali & El Dandee actuarán en el Pazo de Mos, dentro de la programación de los Concertos do Xacobeo y con el patrocinio de Turismo de Galicia.

El sábado 6 se celebrará el Concurso Premio Estrellas da Panadería Española, así como el III Torneo de Fútbol "As ROSAS" en Cototorrón. El fin de semana lo completarán distintas actividades culturales y deportivas como Canto Conto, el Memorial de Fútbol "Juan Estévez Nené" o el Festival das Escolas de Patinaxe de Mos, que tendrán lugar el domingo 7.

Ya el viernes 12 de junio, la plaza del Concello acogerá “A Rosiña”, la fiesta infantil para escolares, el tradicional lanzamiento del cohete de inicio de la Fiesta de la Rosa y la actuación de la Orquesta Asia.

El sábado 13 llegará el día grande de la Fiesta de la Rosa con la celebración del tradicional Concurso de Rosas y de la Empanada de Millo en el Pazo de Mos, la misa solemne en la Iglesia de Santa Eulalia y la ofrenda floral a los Marqueses de Mos. Durante la jornada tendrá lugar también el pregón de Touriñán, el nombramiento de los nuevos Defensores y Defensoras de la Rosa de Mos y la inauguración oficial de la I Feria del Viño Rosado de Galicia.

La programación gastronómica se completa con la exaltación de la empanada de maíz y con una nueva edición de la Xuntanza Bares Mos. Habrá comida, bebida y conciertos para disfrutar durante dos días de 12:00 a 22:00 horas.

La música será también otro de los grandes atractivos de la jornada con la programación “Concertos de Viño e Rosas”, que contará con las actuaciones de Los Lunes al Sol, Dani Barreiro, Uxía Golosa y Quinkillada. El domingo 14 actuará Los Mangcarballos, Trío Somoza, Peter Punk y Lea Duendeneta. Ese mismo día se celebrará también el Festival de Patinaxe de Verán del Club Patinaxe Xiramos en el pabellón Óscar Pereiro.

La programación continuará el sábado 20 con el tradicional Desfile de Palilleiras de Mos y el VI Concurso Noveis Deseñadores 2026 en el Pazo de Mos. El ganador de la edición del pasado año, Johannes Senior, diseñará y confeccionará el vestido que lucirá Nidia Arévalo en el día central de la Fiesta de la Rosa.

El domingo 21 se celebrará la XVIII Xuntanza de Palilleiras de Mos y el III Torneo de Ajedrez Festa da Rosa. Las actividades se cerrarán los días 27 y 28 de junio con el IX Trofeo de Patinaxe “Vila de la Rosa” del Club Blossom y el Festival de Baile de Escolas “Patricia Martínez”.