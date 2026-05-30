¿Qué conciertos hay en Vigo en junio? La agenda musical del mes en la ciudad

El mes de junio llega a la ciudad olívica con conciertos que no dejarán a nadie indiferente. Arrancaremos con una cita musical de Querido, el grupo de Andrés Ferreiro, y daremos paso a las primeras actuaciones del festival Petra Rosa: Pablo López y Antonio Orozco.

Cerraremos el mes con un concierto del trío psicodélico de Asturias De Fem y, para terminar junio con broche de oro, podremos disfrutar de un concierto de Sergio Dalma en O Porriño.

Junio 5: Querido

El grupo Querido abre el mes de grandes conciertos en Vigo

El viernes 5 a las 21:00 horas llega a la sala Supersonic el grupo de pop-rock alternativo Querido, quienes se subirán al escenario para presentar su segundo disco: ¿Qué seré yo?, un álbum que evoca a la duda y la sensación de no comprender cómo funciona el mundo.

Querido, formación nacida en Vigo, representa a una joven generación musical que busca nuevas expresiones en la música. Está formado por Andrés Ferreiro (hijo de Iván Ferreiro), Antón Vigara, Roque Vázquez y Raúl López. Su primer álbum, Una Nueva Esperanza IV, marcó el inicio de una nueva etapa en el pop-rock español.

Las entradas están a la venta desde 14,30 euros en enterticket.es

Junio 26: Pablo López (Petra Rosa)

Pablo López inaugura los conciertos del Petra Rosa Festival

El viernes 26 a las 22:00 horas en las Canteras de O Porriño dará inicio el esperado concierto de Pablo López, una de las voces más importantes de la música española, quien ha conseguido conquistar y unir a diversas generaciones.

El cantautor destaca por ese estilo inconfundible que fusiona su pop clásico con una gran sensibilidad lírica. Este año ha regresado a los escenarios por todo lo alto con su nuevo álbum y gira homónima, El Niño del Espacio, diseñada para que su público disfrute de mucho más que un simple concierto.

¿A qué esperas? ¡Las entradas están volando! No te lo pienses más y hazte con ellas en petrarosafestival.com desde 61,60 euros.

Junio 27: Antonio Orozco (Petra Rosa)

Antonio Orozco actuará en O Porriño justo un día después de Pablo López

El sábado 27 a las 22:00 horas en las Canteras de O Porriño podremos disfrutar de un concierto de otra de las grandes voces del panorama actual español: Antonio Orozco, autor del atemporal himno Devuélveme la vida.

El año pasado, Antonio Orozco se embarcó en un ambicioso tour nacional, La Gira de Mi Vida, y tras completarlo ha iniciado un nuevo viaje en el que ahora el público es parte de su espectáculo, de ahí que haya pasado a bautizarlo como La Gira de Tu Vida.

Su parada en el Petra Rosa Festival será la única que hará cerca de Vigo este año. ¿Te lo vas a perder? Consigue tus entradas en petrarosafestival.com desde 50,40 euros.

Junio 27: De Fem

El trío asturiano De Fem será uno de los últimos conciertos del mes en Vigo

El sábado 27 a las 22:00 horas en la sala Kominsky tenemos un plan musical alternativo de la mano del trío asturiano De Fem, quienes llegan a la ciudad olívica para presentar su nuevo disco Rojo Despertar.

El trío fusiona magistralmente el pop alternativo y el dream pop con un toque de psicodelia y bebe de influencias de grupos como Rufus T. Firefly. De Fem está formado por Celia Posada, Miguel Ruiz 'Mishi' y Antonio Tamargo 'Tony', quienes presentarán por primera vez en directo temas como El Encantador o Tus Manos.

Si quieres asistir a esta cita musical puedes hacerte con las entradas desde 11 euros en ticketrona.com

Junio 28: Sergio Dalma (Petra Rosa)

El cantautor Sergio Dalma será el encargado de cerrar el mes de grandes conciertos de junio

El domingo 28 a las 22:00 horas en la Cantera de O Porriño llega el eterno Sergio Dalma, quien lleva desde inicios de 2026 con su esperada gira Tour Ritorno a Via Dalma, donde hará homenaje a más de tres décadas de éxitos y presentará su álbum de nombre homónimo.

A finales del mes de junio se presentará en O Porriño para dar un espectáculo inédito en el que también interpretará algunos de los mayores clásicos de la música italiana y sus grandes hits atemporales, como Bailar Pegados, Yo No Te Pido La Luna o Esa Chica es Mía.

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Conciertos día a día del mes de junio