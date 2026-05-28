Confirmado: este es el pueblo de Galicia donde Jesús Calleja grabará el próximo programa de 'Volando Voy'

Jesús Calleja es uno de los rostros más populares y queridos de la televisión en España. El presentador y aventurero leonés se ha ganado un hueco en el corazón de los telespectadores gracias a programas como Desafío extremo, Universo Calleja y Volando voy.

Con este último programa, Jesús Calleja ha viajado en varias ocasiones a Galicia. La última fue en 2025, cuando visitó la villa de O Grove, y ahora regresará a la provincia de Pontevedra para desplazarse hasta Catoira con motivo de la histórica Romaría Vikinga.

Jesús Calleja regresa a Galicia con el programa 'Volando Voy'

La Romaría Vikinga es una de las fiestas más singulares de Galicia e incluso de España. El evento, que se celebra cada primer domingo de agosto, conmemora la resistencia del pueblo gallego ante los ataques de los piratas en los siglos IX y X.

Ahora, Jesús Calleja quiere vivirlo en primera persona y, para ello, viajará hasta Catoira junto al equipo de Volando Voy, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento a través de un bando municipal.

En este comunicado, el Concello informa de la apertura del plazo de inscripción para participar como tripulación en un Desembarco Vikingo que se grabará el próximo sábado 13 de junio para el programa Volando Voy, con Jesús Calleja.

"Solo hay 33 plazas y tendrán preferencia las personas empadronadas en Catoira", informan fuentes municipales, que además señalan que la asignación se realizará por orden de registro.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 3 de junio a las 14:00 horas, mientras que el sorteo de plazas se celebrará el 10 de junio a las 12:00 horas. Las inscripciones se deberán presentar en el Registro del Concello, de forma presencial o a través de la sede electrónica.

Para participar será necesario ser mayor de edad, aceptar las normas establecidas y acudir caracterizado de vikingo. Además, los interesados deberán aportar una fotocopia del DNI y formalizar la inscripción correspondiente.

La grabación tendrá lugar el próximo 13 de junio en las Torres de Oeste, en horario de 09:30 a 15:00 horas.

Por el momento no han trascendido muchos más detalles sobre la visita de Jesús Calleja a Galicia ni sobre la fecha de emisión del programa, aunque todo apunta a que vivirá muy de cerca la experiencia del desembarco vikingo en Catoira.