Vigo volverá a 1719 con una representación teatral gratuita en la Fortaleza do Castro

Edición anterior de la representación de la lucha de 1719 en O Castro Xornal Vigo

Vigo volverá a 1719 este domingo 31 de mayo. El patio de armas de la Fortaleza do Castro acogerá una representación teatral gratuita a partir de las 19:30 horas, que trasladará a los vigueses y a las viguesas a la defensa contra el asedio inglés de principios de siglo XVIII.

A través de un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha ofrecido todos los detalles sobre la obra, que tiene como título "Vigo 1719: unha loita esquecida".

El evento tendrá lugar en el patio de armas de O Castro, donde, "conjuntamente con los túneles y el conjunto de la fortaleza, se hizo la defensa contra el asedio inglés". La obra comenzará a las 19:30 horas y su entrada es gratuita hasta completar aforo.

La representación estará interpretada por 15 actores, dirigidos por el profesor Jimmy Núñez. "Es la posibilidad de trasladarnos hasta el año 1719, recreando aquel acontecimiento militar que convirtió Vigo en un ejemplo de resistencia numantina, que forjó el carácter de esta ciudad", ha afirmado Caballero.

El asedio inglés de 1719

El 10 de octubre de 1719, unos 5.000 soldados ingleses desembarcaron en los arenales de Coruxo y Samil con el objetivo de tomar Vigo. Tras el asalto de Bouzas, 800 milicianos y soldados vigueses decidieron retirarse a la Fortaleza do Castro para resistir el duro asedio de los ingleses.

Para obligar a la rendición de la fortaleza y evitar el asalto por infantería, los ingleses iniciaron un incesante bombardeo el 13 de octubre, que se prolongó durante días. Tras una semana sin dormir, esperando refuerzos, con escaseza de alimentos y más de 3.000 proyectiles recibidos, la guarnición capitula el 19 de octubre.

Los militares y milicianos abandonan la fortaleza el día 21, con las banderas y estandartes desfilando hacia Redondela. Los ingleses abandonarían Vigo el 7 de noviembre.