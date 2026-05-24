El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie con vistas increíbles: 6 kilómetros sencillos para desconectar

Galicia tiene 1.498 kilómetros sin contar con sus islas, el 18,95% de todo el territorio español. A lo largo de todo su litoral hay municipios que tienen el privilegio de mirar al mar y ser testigos de los increíbles paisajes que deja el Atlántico y la naturaleza gallega.

Los paseos marítimos son el lugar perfecto para caminar y disfrutar de la brisa marina y las vistas increíbles. Uno de los más populares es el de Silgar-Baltar, un recorrido de 6 kilómetros de longitud (ida y vuelta) que une el espigón del puerto deportivo de Sanxenxo y la Playa de Caneliñas en Portonovo.

Paseo marítimo con vistas preciosas al Atlántico

Paseo marítimo de Silgar-Baltar, Sanxenxo y Portonovo (Pontevedra) Turismo Rías Baixas

El Paseo Marítimo Silgar-Baltar, con sus 6 kilómetros de longitud (ida y vuelta), une el puerto deportivo de Sanxenxo con la playa de Caneliñas, en su vecina Portonovo.

A lo largo del camino pasarás por algunos de los rincones más emblemáticos de la zona, como el Club Náutico Sanxenxo, las playas de Silgar y Baltar o el parque público de Punta Vicaño, en un camino cómodo y muy agradable.

Es el lugar perfecto para pasear con tranquilidad, disfrutando de unas vistas de ensueño al mar y de la belleza del paisaje costero. El sonido de las olas, la brisa marina y el buen tiempo son los protagonistas, así que no tendrás que preocuparte por nada más que no sea desconectar y relajarte.

A lo mejor tienes la suerte de encontrarte con alguna regata cuando pases al lado del Club Náutico Sanxenxo, lo que añadiría un componente más de adrenalina al camino. También puedes aprovechar para pararte a observar algunas de las embarcaciones del puerto, muchas de ellas bastante lujosas.

Durante el trayecto por el paseo marítimo de la playa de Silgar, no hace falta decir mucho. A lo largo de su casi 1 kilómetro de longitud solo tendrás que disfrutar del increíble paisaje que te deja el arenal, con su "Madama de Silgar" mirándote de frente desde el mar. Por si no la conocías, es la estatua de una sirena de bronce situada en esta icónica playa y que simboliza la belleza del mar.

Praia de Silgar, Sanxenxo Mancomunidade do Salnés

Una vez que termines el paseo de la playa de Silgar, llegarás al parque Punta Vicaño, situado entre esta y la playa de Baltar, y que cuenta con una magnífica zona arbolada y un parque infantil. A la derecha de la playa de Silgar se encuentra el mirador de Punta Vicaño, desde donde puedes disfrutar de unas vistas y un paisaje increíble.

Parque Punta Vicaño, en Sanxenxo Mancomunidade do Salnés

Tras esto llegarás a la playa de Baltar, a la entrada de Portonovo. Aquí tienes la oportunidad de pasear por unas pasarelas de madera que te permiten observar con calma todas las comodidades que ofrece este arenal a los bañistas.

El punto final del paseo es la playa de Caneliñas, un arenal más pequeño, que destaca por sus aguas tranquilas y transparentes, junto a su arena dorada. Un auténtico oasis de paz, tranquilidad y donde pararte a observar y descansar del camino por este paseo marítimo.