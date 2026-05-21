Andrés Suárez, El Rey León o Millán Salcedo: Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo

El penúltimo fin de semana recibe en la ciudad olívica a dos conocidos artistas gallegos: Davide Salvado y Andrés Suárez, a quienes se les suma OBK aka Jordi Sánchez para así completar estas esperadas citas musicales.

Otros eventos relevantes de estos días serán la clausura de la 10.ª edición de la feria Navalia, el musical El gran show del Rey León, Mag Lari con su espectáculo Strafalari y hasta una gran celebración del Día del Rocío. ¿No te decides? En Treintayseis te contamos todo lo que necesitas saber.

Conciertos del fin de semana

Andrés Suárez será uno de los artistas que se subirán este fin de semana a los escenarios olívicos

El penúltimo fin de semana de mayo aterriza en la ciudad olívica con un repertorio de esperados conciertos. Así pues, Davide Salvado, Andrés Suárez y OBK llegarán al Teatro Afundación para presentar frente a sus fans vigueses sus trabajos inéditos. ¿Te lo vas a perder?

El jueves 21 a las 20:30 horas vamos calentando motores para el fin de semana con el concierto de Davide Salvado, quien presentará en el Auditorio del Teatro Afundación su nuevo álbum Permita Deus, un descubrimiento de las tradiciones musicales. Además, ofrecerá a su público un espectáculo cercano y esencial.

El viernes 22 a las 21:00 horas llega al Teatro Afundación uno de los artistas más relevantes de la escena musical gallega: Andrés Suárez, quien viene acompañado de su banda para presentar en directo su nuevo álbum, bautizado como Lúa. No te pierdas este gran espectáculo donde el ferrolano volverá a inundar los escenarios olívicos de su autenticidad y carisma natural.

El sábado 23 a las 21:00 horas le ponemos el broche de oro al fin de semana con un esperado concierto del mítico grupo español OBK. Jordi Sánchez se subirá al escenario del Teatro Afundación como parte de su Vértigo Tour, donde presentará por primera vez en directo los temas de su álbum de nombre homónimo, donde destaca el hit Maldita Mujer.

X Navalia

Cartel de la 10.ª edición de Navalia

El día de hoy, jueves 21, se podrá disfrutar del último día de la 10.ª edición de Navalia, la feria naval referencia a nivel internacional.

Y iniciada el pasado martes 19 en IFEVI, este evento ha conseguido reunir durante años a más de 400 expositores de todo el mundo, quienes expondrán a alrededor de 25.000 visitantes las últimas novedades del sector naval.

Esta última jornada de Navalia estará protagonizada por conferencias, mesas redondas y presentaciones que se repartirán entre el Aula Deputación de Pontevedra y Aula Xunta de Galicia.

Las temáticas de este año han sido, como siempre, de lo más variadas, mas se ha hecho especial hincapié en la descarbonización del transporte marítimo y la digitalización a través de la IA, entre otras.

Para más información puedes consultar la página web oficial de Navalia.

Espectáculo Preguntamelón de Millán Salcedo

El gran cómico Millán Salcedo vuelve a los escenarios y hace una parada en la ciudad olívica

El sábado 23 a las 20:00 horas en el Teatro Salesianos tenemos cita con Millán Salcedo, quien presenta su nuevo show Preguntamelón, un viaje a través de la mordacidad y la chispa que tan bien caracteriza a nuestro cómico.

Durante este espectáculo, Millán Salcedo se subirá al escenario junto a un presentador-periodista que añadirá dinamismo y estructura al espectáculo. Y durante una hora completa el público podrá disfrutar de anécdotas y confesiones tan surrealistas que les costará hasta creérselas. ¿Os apuntáis?

El gran show del Rey León

Cartel del espectáculo músico-teatral 'El gran show del Rey León'

El sábado 23 a las 20:00 horas tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo la representación de la obra musical-teatral El gran show del Rey León, inspirada en la clásica película de Disney El Rey León.

Este viaje tan emocionante estará protagonizado por un elenco de más de 20 artistas, quienes darán vida a Simba y todos los animales del reino animal, como Timón, Pumba, Nala o Rafiki.

Un musical ideal para disfrutar en familia. ¡No te lo puedes perder! Hazte con las entradas antes de que se agoten.

Espectáculo Strafalari de Mag Lari

El ilusionista Mag Lari llega a Vigo con su 'Strafalari' este fin de semana

El domingo 24 a las 17:30 horas en el Auditorio Mar de Vigo tendremos la oportunidad de disfrutar del show en directo de uno de los mejores ilusionistas de España: Mag Lari, quien llega a la ciudad olívica para celebrar el 10.º aniversario de Galicia Magic Fest.

El espectáculo Strafalari es un show de magia que combina ilusión, humor refinado y excentricidad para hacer pasar un rato inolvidable a toda la familia. ¡Todo en él es Strafalari! ¿No sabes por qué? Entonces, no dudes en acercarte a descubrirlo.

Espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también de GER

GER presentará este domingo su nuevo show en directo GER

El domingo 24 a las 19:00 horas podremos disfrutar en directo del humor y mamarrachismo de GER, quien trae hasta el Teatro Afundación de Vigo el espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también.

Un show muy personal, donde GER nos hablará de su día a día y exagerará cada situación con ese mismo tono que viralizó sus mini-monólogos en las redes en 2020.

XIII Carreira da Cereixa de Beade

Cartel de la XIII edición de la Carreira da Cereixa de Beade RunRunRun Vigo

El domingo 24 tendrá lugar la 13.ª edición de la Carreira da Cereixa de Beade, un evento deportivo popular de la parroquia olívica de Beade.

La carrera absoluta dará inicio a las 10:30 horas y tendrá dos recorridos diferentes: uno de 10 y otro de 5 kilómetros. Las pruebas menores iniciarán una hora más tarde, a las 11:30 horas, y tendrán mayor variedad de recorridos, aunque todos oscilarán entre los 100 metros y 4 kilómetros, como máximo.

Día del Rocío en Vigo

Cartel de la celebración del Día del Rocío en Vigo Casa de Andalucía en Vigo

El domingo 24 se celebra en Andalucía el Día del Rocío, por lo que la Casa de Andalucía en Vigo ha organizado unas actividades paralelas en la ciudad olívica, abiertas a cualquier ciudadano que desee disfrutar de esta tradicional fiesta religiosa.

Todas las actividades del Día del Rocío tendrán lugar desde las 12:00 horas en la Parroquia del Rocío de Vigo. La jornada dará inicio con una misa, que también contará con el acompañamiento musical del Coro Rociero de la Casa de Andalucía.

Al finalizar la eucaristía dará inicio la procesión del rocío. Finalmente, a las 15:00 horas, tendrá lugar una comida cocktail por 20 euros (no socios) en la sede de la Casa de Andalucía.