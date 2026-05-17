El restaurante Sota convertirá el Casco Vello de Vigo en punto de encuentro para amantes del vinilo, el diseño y la gastronomía. @sota.vigo / Treintayseis

El restaurante Sota, en el Casco Vello de Vigo, celebrará el próximo domingo 31 de mayo una jornada dedicada a la música en vinilo, el diseño, el sonido analógico y la gastronomía.

Bajo el formato de una jam session de DJs 100% vinilo, el espacio se transformará entre las 12:30 y las 20:00 horas en un lugar de encuentro para quienes disfrutan de la cultura analógica y de los proyectos colaborativos vinculados a la música, la cocina y el arte.

La propuesta nace con el objetivo de promocionar la música en vinilo, uno de los pilares sobre los que se sustenta el local, y crear un espacio de disfrute y comunidad alrededor de una forma de escuchar música que reivindica el ritual, la selección cuidada y el valor de lo artesanal.

Así, durante toda la jornada, diferentes DJs pincharán exclusivamente en vinilo, mientras el público podrá participar en un mercadillo de discos usados, pensado para comprar, vender, intercambiar y descubrir nuevas joyas musicales.

El evento contará además con la participación de Loudness Hi-Fi, proyecto especializado en sonido analógico vintage. Su responsable, Fran, que también se encargó del sistema de sonido de Sota y del acondicionamiento de sus tocadiscos, amplificadores y equipos, llevará a Sota una selección de creaciones y artefactos sonoros que podrán verse, consultarse y adquirirse.

A la cita se sumará también Galerías Fetén, que aportará una selección especial de piezas de diseño y objetos únicos. Desde Sota destacan la afinidad con este proyecto por su apuesta por el diseño cuidado, la atemporalidad y la atención al detalle, valores que el restaurante también traslada a su propuesta gastronómica.

En la parte gastronómica, Anahí Naveda y Javier Castro, chefs y propietarios de Sota, aportarán su oferta gastronómica adaptada al espíritu del evento, con pinchos, vinos, vermú y cañas para acompañar la música y el ambiente.

Un evento que "no es solo una fiesta", sino que tiene como objetivo crear comunidad en torno a la música, el diseño, el sonido y las cosas hechas con alma, y consolidar a Sota como punto de encuentro cultural en el Casco Vello vigués.