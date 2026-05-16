A Furia Verde vuelve a las calles de Vigo: foliada y pintura para proteger el olivo centenario

La guerrilla urbana A Furia Verde regresa a las calles de Vigo. Tras una primera "misión", que se celebró el domingo 22 de marzo en la carballeira de la Barroca, en Navia, la nueva cita será el próximo sábado, 23 de mayo, en el Paseo de Alfonso.

En este caso, lo harán bajo el abrigo de Amigas das Árbores, con el objetivo de proteger el olivo centenario, símbolo de la ciudad, que según denuncian, se encuentra en peligro.

Desde Amigas das Árbores explican que llevan meses "pidiendo a las administraciones implicadas, Xunta y Concello de Vigo, información clara y no sesgada, así como garantías suficientes y acreditadas sobre la actuación prevista en el olivo centenario del Paseo de Alfonso".

Esta protesta llega tras las informaciones de que el proyecto consiste en "es excavar un túnel bajo las raíces del árbol y meterlo en un alcorque claramente insuficiente", enmarcado en el proyecto de las obras del túnel que soterrará el tráfico desde Porta do Sol hasta Pi y Margall.

El objetivo de esta convocatoria es "celebrar y rendir tributo al olivo como símbolo de una ciudad que respeta su historia y su biodiversidad, con árboles singulares y de gran porte, y que afronta los retos climáticos del futuro con un modelo de ciudad verde".

Por ello, se celebrará una foliada popular en la que habrá música de la mano de las "Ferreñas da Oliveira" y el grupo folk "Estamos en ello" y la concentración de dibujantes de todas las edades con A Furia Verde, "comando de ilustración y propaganda arbórea"; un acto en el que colaborará, también, A Pola.

La cita será el próximo sábado, 23 de mayo, en el Paseo de Alfonso de 16:00 a 22:00 horas: "El olivo lleva más de dos siglos resistiendo. Ahora nos toca a nosotros defenderlo".