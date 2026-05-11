Confirmado por el Gobierno: ayudas para jóvenes de hasta 17 años para participar en campamentos de verano 2026

Un grupo de niños en un campamento de verano Shutterstock

El verano es, sin duda, una de las épocas más divertidas para los niños. Las vacaciones escolares permiten disfrutar de un sinfín de actividades: desde excursiones en bicicletas hasta visitas a la playa o parques acuáticos.

En este contexto, los campamentos de verano se presentan como una opción perfecta para conocer a otros niños y disfrutar al máximo de actividades pensadas para hacer que los largos días del verano se pasen de forma divertida.

La Xunta oferta 30 plazas para participar en campamentos de verano

Galicia cuenta con una amplia oferta de campamentos de verano. Para el verano de 2026, la Xunta ha puesto en marcha el programa 'Aventúrate con Galicia' para que 30 jóvenes del exterior descubran la tierra de sus raíces.

El Diario Oficial de Galicia ya ha publicado la convocatoria de la primera edición del programa Aventúrate con Galicia, una iniciativa dirigida a la juventud gallega del exterior y que permitirá a 30 chicos vivir una experiencia única durante el verano.

El programa está destinado a niños y jóvenes de entre 10 y 17 residentes en el extranjero, descendientes de personas emigrantes gallegas. Las actividades se desarrollarán en diferentes localizaciones, combinando propuestas de multiaventura, actividades náuticas, etcétera.

A continuación, te detallamos las modalidades de campamentos, público objetivo y plazas disponibles:

Actividades en el mar: se convocan 10 plazas para jóvenes de 14 a 17 años. El campamento se desarrollará en el Albergue Juvenil de Gandarío, en Bergondo (A Coruña), del 29 de julio al 7 de agosto

se convocan 10 plazas para jóvenes de 14 a 17 años. El campamento se desarrollará en el Albergue Juvenil de Gandarío, en Bergondo (A Coruña), del 29 de julio al 7 de agosto Actividades de artes escénicas y naturaleza: se convocan 10 plazas para niños de 10 a 12 años. El campamento tendrá lugar en el Campamento Juvenil de Espiñeira, en Boiro (A Coruña), del 15 al 24 de julio

se convocan 10 plazas para niños de 10 a 12 años. El campamento tendrá lugar en el Campamento Juvenil de Espiñeira, en Boiro (A Coruña), del 15 al 24 de julio Actividades de multiaventura: se convocan 10 plazas para chicos de 12 a 14 años. El campamento se desarrollará en el Campamento Juvenil A Devesa en Ribadeo (Lugo) del 15 al 24 de julio

Requisitos y cómo inscribirse

La Xunta de Galicia establece una serie de requisitos para participar en el programa. Podrán optar a una plaza los jóvenes con residencia habitual en el extranjero que estén en esta lista:

Tener una edad comprendida entre los 10 y los 17 años el día 15 de julio de 2026

Haber nacido en Galicia o ser descendientes de persona emigrante gallega residente en el exterior

Tener la nacionalidad española

Carecer de enfermedades transmisibles con riesgo de contagio, discapacidades y otros impedimentos

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 4 de julio, preferentemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta de Galicia, aunque también se contempla su tramitación a través de consulados y entidades colaboradoras en el exterior.

La adjudicación de las plazas del programa 'Aventúrate con Galicia' se realizará por orden de entrada hasta completar la oferta disponible.