El pueblo español ideal para recorrer a pie: con un balneario de aguas termales del siglo XIX

Galicia es un paraíso termal. Vayas donde vayas, siempre encontrarás la oportunidad de disfrutar de un balneario en el que relajarte y desconectar del estrés de la vida diaria, con todas las comodidades y una amplia oferta de actividades para vivir la experiencia al máximo.

Un claro ejemplo es el Balneario de Mondariz (Pontevedra), un enclave con historia que, desde 1873, ofrece sus servicios a quienes buscan un momento de descanso, bienestar y cuidado personal.

Mondariz, paraíso de relajación desde 1873

Complejo del Balneario de Mondariz Shutterstock

El Balneario de Mondariz es uno de los grandes referentes del termalismo en Galicia, un lugar donde el agua mineromedicinal es el protagonista de una experiencia pensada para el descanso y el bienestar.

Con una tradición que se remonta a finales del siglo XIX, las instalaciones de este espacio combinan historia, naturaleza y unos servicios súper modernos y orientados a todo tipo de públicos.

Palacio del Agua del Balneario de Mondariz Balneario de Mondariz

Uno de sus principales atractivos es el Palacio del Agua, un amplio spa de más de 3.000 metros cuadrados dedicado al ocio y la relajación cuyas instalaciones se renovaron en 2020. Aquí puedes disfrutar de una experiencia de hasta dos horas, ideal para acudir en pareja, con hijos o de forma individual. Tú decides cómo.

La piscina es uno de sus principales espacios, ya que está equipada con camas de agua, bancos de hidromasaje, cuellos de cisne, contracorrientes, chorros verticales, y más. Todo pensado para que te relajes y te olvides de todo lo demás.

Pero esto no acaba aquí, fuera del agua el recorrido se completa con hasta 6 saunas, jacuzzis, una sala de pediluvios y una poza exterior de agua caliente.

Otra de las experiencias es el Circuito Celta, una propuesta inspirada en la ancestral cultura termal celta. Este recorrido dura aproximadamente una hora y media, y en él tendrás el gusto de "conocer y sentir la cultura termal de 2000 años atrás", dicen desde el propio balneario.

Circuito Celta del Balneario de Mondariz Balneario de Mondariz

Este circuito incluye una sauna celta que recrea las antiguas "Pedras Fermosas" de la Galicia celta.

Más servicios del Balneario de Mondariz

Terraza del Restaurante Casa Club del Balneario de Mondariz Balneario de Mondariz

"Desde su inauguración en 1873, es el buque insignia del termalismo en Galicia", indican desde el propio establecimiento. No es para menos, porque además de las experiencias termales que ofrece, también hay opciones para el disfrute de tratamientos de relax como masajes, terapias corporales y rituales personalizados.

Si eres amante del golf, aquí tienes la oportunidad de disfrutar de un campo de 18 hoyos y de torneos de lo más deportivos. También se organizan bodas y todo tipo de eventos en un ambiente espectacular, de mucha belleza y con las mejores calidades y comodidades.

Cuenta con varias propuestas gastronómicas: el Restaurante Gándara, el Restaurante Italiano, Casa Club y Piano Bar, que se encuentran dentro de sus instalaciones.

Por todo ello, el Balneario de Mondariz es la opción perfecta para relajarse, vivir una experiencia diferente y desconectar de la rutina del día a día para recargar las pilas al máximo.