Cuenta atrás para A Brincadeira de Bouzas, en Vigo: representaciones, música tradicional y mucho más

Bouzas viajará en el tiempo este próximo fin de semana. La histórica villa marinera volverá a 1809 de la mano de una de sus grandes fiestas, A Brincadeira, que celebra la expulsión de las tropas napoleónicas del actual barrio de Vigo.

El alcalde, Abel Caballero, ha presentado este lunes la programación de la XVIII edición de A Brincadeira, junto a la presidenta de la Asociación Amigos de la Historia de Bouzas, Vanesa Domínguez, y la concejala de Turismo, María Lago.

Bouzas celebrará la victoria ante los franceses del viernes 8 al domingo 10 de mayo. Tres días donde historia, tradición, música tradicional y actividades para toda la familia se dan de la mano para convertir la villa marinera en un enclave de referencia para toda la comarca.

"A Brincadeira transforma las calles en un espacio vivo, que va a recordar aquellos momentos de la liberación y, con ella, tradiciones y oficios de principios del siglo XIX", ha afirmado Caballero, sobre una fiesta que contará con más de 40 actuaciones y 140 puestos de artesanía y gastronomía tradicional.

La playa de O Adro será uno de los lugares de referencia de A Brincadeira. Y es que la esplanada de la iglesia se convertirá en un espacio de disfrute familiar, con talleres infantiles, divulgación de oficios tradicionales, cesteiros, talladores de vidrio, creadores de instrumentos musicales, zoqueiro y artesanía de piedra.

Además, allí se situará uno de los escenarios donde se realizará la representación de A Brincadeira. El primer acto será el sábado y el segundo, el domingo. En ambos casos, la actuación está programada para las 18:30 horas y durará aproximadamente 45 minutos.

"Enfatizamos poco, y lo tenemos que hacer, que la primera derrota de Napoleón fue aquí. En la Reconquista de Vigo y en Bouzas", ha recalcado el regidor olívico durante la presentación de la programación de la fiesta.

La Alameda de Bouzas también será otro de los epicentros de A Brincadeira. "Se transformará en la 'Alameda de los Aprendices'", ha afirmado el alcalde, ya que el espacio acogerá juegos tradicionales y talleres participativos de escultura, alzalería, tapicería, pintura y acuñación de moneda.

Concurso de trajes de época y actividades inclusivas

Por otro lado, también se llevará a cabo la IV edición del Concurso de Trajes de Época. Será el domingo en la esplanada de la Iglesia, a la 13:00 horas. Recibirán premio las tres mejores muestras de traje de época.

Además, A Brincadeira contará con actividades inclusivas, para permitir disfrutar de la fiesta a todo tipo de público en igualdad de condiciones. Esta experiencia será el viernes por la tarde, con juegos adaptados a personas con movilidad reducida. También habrá un espacio dedicado para niños y niñas hasta las 20:00 horas.

Horario de fiesta