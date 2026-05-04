Aterriza en Vigo un mercadillo vintage con prendas y complementos desde 3 euros a partir de este martes
Un mercadillo vintage con ropa y complementos desde 3 euros situado en pleno centro de Vigo durante cinco días
Este martes 5 de mayo se celebra en Vigo un mercadillo vintage con prendas y complementos de segunda mano a precios excepcionales. Es la oportunidad perfecta para renovar tu armario de cara al próximo verano.
El evento está organizado por Happy Vintage EU, una marca especializada en ropa de segunda mano, y tendrá lugar en el pop-up de Fugaz en pleno centro de Vigo. Allí, todas las personas que acudan se encontrarán auténticas gangas y piezas únicas con mucho estilo.
Desde 3 hasta 25 euros
Del 5 al 9 de mayo, Vigo acoge un atractivo mercadillo vintage de primavera-verano que promete convertirse en una parada imprescindible para aquellas personas a las que les gusta la moda sostenible.
El evento tendrá lugar en la Rúa Progreso 3, bajo, en pleno centro de la ciudad, dentro de la pop up de Fugaz, un espacio comercial pensado para albergar tiendas temporales, eventos de marca y lanzamientos exclusivos.
En esta ocasión, el espacio acoge a Happy Vintage EU, una marca especializada en ropa de segunda mano que trae una selección de prendas y complementos vintage. Allí habrá desde ropa de marca, hasta piezas deportivas y estética Y2K, además de calzado y otros complementos.
Uno de los grandes atractivos de este mercadillo son sus precios, que oscilan entre los 3 y los 25 euros, lo que permite renovar el armario sin gastar demasiado. Desde auténticas gangas hasta prendas más exclusivas, hay opciones para todos los gustos y bolsillos.
El mercadillo abrirá en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, y por la tarde, de 16:30 a 20:30 horas, ofreciendo varias oportunidades para visitarlo a lo largo del día. Una ocasión estupenda para descubrir prendas únicas, apostar por la moda circular y renovar tu armario de cara al verano.