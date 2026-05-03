Media Punta y la Escola de Dansa Madó se imponen en el segundo día de Vigo Porté

Las escuelas de danza olívicas han vuelto a brillar durante el segundo día de competición de Vigo Porté. La Escola de Dansa Madó de Vilassar de Mar (Barcelona) y Media Punta se convirtieron en las grandes ganadoras de la categoría 'Junior'.

Ambas academias se alzaron con 11 distinciones, distanciándose del resto de escuelas participantes en este 6º Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo que se organiza en el marco de Vigo Porté. Bailarines de escuelas de Vigo, Coímbra (Portugal), O Barco de Valdeorras (Ourense) y Sada (A Coruña) completaron el panel de primeros puestos.

El público asistente también pudo votar por sus coreografías favoritas. El voto online fue para la 'Doowap´s' de la escuela LDanza de Vigo y el voto presencial para 'La Bámbola' de la escuela Media Punta (Vigo).

Este domingo se ha disputado la categoría 'Absoluta'. Un total de 74 coreografías disputarán por alzarse con los primeros premios y conseguir una plaza para la Final de Vigo Porté 2026. La Gran Final tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo, donde se seleccionarán las mejores coreografías y el Premio VP26.