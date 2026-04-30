Del Día das Letras Galegas hasta el desfile de las Fuerzas Armadas: Estos son los eventos de mayo 2026 en Vigo.

Vigo se prepara para un mes de mayo que será intenso en cuanto a eventos y celebraciones. La ciudad acogerá grandes citas deportivas, culturales, profesionales y festivas, además de una programación vinculada al Día das Letras Galegas, que este año tiene un significado especial por estar dedicado a la escritora y periodista viguesa Begoña Caamaño.

A la recta final de la temporada del Celta, que tendrá hasta tres partidos en casa durante este mes, el deporte será protagonista con la regata Solitaire du Figaro Paprec, además del Vigo Porté, un clásico del calendario vigués.

A esto se suma mucho humor, teatro, magia y los actos por el Día de las Fuerzas Armadas, que tendrá su punto álgido con el desfile en Samil.

Día das Letras Galegas: Begoña Caamaño

Begoña Caamaño. Real Academia Galega

La celebración de las Letras Galegas, el 17 de mayo, tendrá este año un marcado acento vigués, ya que la homenajeada es Begoña Caamaño, nacida en Vigo en 1964.

Entre las actividades anunciadas figuran una programación especial durante todo el mes en la Biblioteca Xosé Neira Vilas, roteiros por el Vigo de Begoña Caamaño, en O Calvario el día 9 y Coia el día 23, y un faladoiro sobre su memoria y su papel en Mulheres Nacionalistas Galegas, el 26 de mayo en la Biblioteca Juan Compañel.

Día de las Fuerzas Armadas

Día de las Fuerzas Armadas en 2025, en Tenerife Ministerio de Defensa

El cierre del mes tendrá como protagonista a los actos por el Día de las Fuerzas Armadas. Vigo acogerá del 26 al 31 de mayo los actos centrales de la celebración, con exposición de material en Montero Ríos, exhibiciones en Balaídos, encuentro de músicas militares en la Puerta del Sol, revista naval en la ría y el gran desfile terrestre y aéreo del sábado 30 de mayo en Samil, presidido por los Reyes.

Navalia 2026

Imagen de una edición anterior de Navalia. Navalia

Del 19 al 21 de mayo, el Ifevi será la sede de la feria internacional de la industria naval de Vigo en su décima edición. Navalia, con un gran peso dentro del sector marítimo-industrial en la ciudad, contará con más de 500 expositores, 1.000 marcas representadas y profesionales de más de 75 países.

Celta en Balaídos

Claudio Giráldez y la afición del Celta. RCCELTA

El Celta de Claudio Giráldez afrontará este mes la recta final de la temporada, en la que lucha por volver a entrar en Europa, y lo hará con tres partidos en el estadio de Balaídos. El primero, este domingo a las 14:00 horas ante el Elche; el martes, 12 de mayo, recibe al Levante a las 19:00 horas; y despedirá la Liga ante el Sevilla, en casa, el fin de semana del 23 y 24 de mayo, con fecha y hora todavía por determinar.

La Solitaire du Figaro Paprec

Imágenes de la ría de Vigo durante la salida de la Volvo Ocean Race 2005. María Muiña

El Puerto de Vigo volverá a convertirse en escala de una de las grandes regatas oceánicas del calendario internacional, la Solitaire du Figaro Paprec. La ciudad será la única parada fuera de Francia de esta edición, con llegada de barcos el 21 de mayo y salida de etapa el día 24. Además de la competición, Portocultura acogerá un village abierto con actividades para el público.

Vigo Porté 2026

Vigo Porté. Cedida

La danza también tendrá protagonismo este mes, con la celebración de la gala final del Trofeo Internacional de Baile Vigo Porté el 3 de mayo en el Auditorio Mar de Vigo. La décimo cuarta edición suma 725 bailarines, 26 centros participantes y delegaciones internacionales de Reino Unido, Chile, Portugal y Francia, con 285 coreografías presentadas durante el certamen.

La Urbana Fest

Más danza habrá en la primera edición en Vigo del La Urbana Fest, un festival de cultura urbana que combinará la danza con artes escénicas, creatividad digital, batallas de breaking, competiciones coreográficas, graffiti virtual, podcasts y entrevistas en directo. La cita, que aterriza por primera vez en Galicia, será el 17 de mayo en el Auditorio Mar de Vigo.

Asesinato en el Orient Express

Asesinato en el Orient Express.

La adaptación teatral del clásico de Agatha Christie llega a Vigo con Juanjo Artero al frente del reparto y con 11 intérpretes sobre el escenario del Teatro Afundación.

Las entradas para la función, el 29 de mayo a las 20:00 horas, están a la venta en Ataquilla a partir de 24,20 euros.

La autora inglesa también será la protagonista de la obra de teatro 'Querida Agatha Christie', con Carmen Morales y Juan Meseguer, que se representará el 7 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Afundación.

El Gran Show del Rey León

La representación de "El Gran Show del Rey León" en Andújar (Jaén) Instagram

El 23 de mayo llega al Auditorio Mar de Vigo una de las grandes propuestas familiares del mes. El espectáculo musical inspirado en la historia de Simba llegará con artistas, bailarines, cantantes, músicos, coreografías y efectos especiales, además de personajes icónicos como Rafiki, Timón, Pumba y Nala.

La cita es a las 20:00 horas y se pueden comprar las entradas aquí con precios a partir de 27,50 euros.

Mag Lari: "Strafalari"

Mag Lari.

A las 17:30 horas del día siguiente, el 24 de mayo, llega al Mar de Vigo el ilusionista Mag Lari, que presentará en la ciudad olívica un espectáculo de magia, humor y grandes ilusiones, pensado para público familiar y con una duración aproximada de 90 minutos.

Las entradas se pueden adquirir en Teuticket a partir de 22,90 euros.

Comedia

El Sentido de la Birra Live.

El mes llega, también cargado de comedia. El 1 de mayo, Isabel Rey lleva al Teatro Afundación su espectáculo 'Diva de Barrio'; al día siguiente, 2 de mayo, será el turno de David Cepo, a las 19:00 horas; y los días 9 y 10, con varias funciones, Touriñán y Perdomo presentará 'Amoriños'.

Además, el 22 de mayo a las 21:00 horas, el videopodcast 'El sentido de la birra' llega al Palacio de la Oliva para ofrecer su versión live, de la mano de Ricardo Moya y un elenco de invitados sorpresa. Las entradas se pueden comprar aquí.

El sábado, 23 de mayo, en el Teatro Salesianos, un clásico del humor nacional, Millán Salcedo, presenta a las 20:00 horas 'Preguntamelón', con entradas a 22 euros.