Ya hay fecha: el Aquapark de Marín reabrirá desde este día con más de 1.400 m2 de instalaciones

Ya solo quedan 7 domingos para que sea verano. La temporada estival está a la vuelta de la esquina y, como siempre, esta época del año se presenta como un momento perfecto para disfrutar de algunas de las playas más bonitas de Galicia.

En Marín (Pontevedra), la playa de Mogor se caracteriza por sus aguas tranquilas, arena dorada y vistas a la ría de Pontevedra. Es una opción perfecta para pasar un día de verano, tanto si vas con niños como si no, y disfrutar del parque acuático flotante que se instala en este lugar cada año.

El Aquapark de Marín reabrirá desde este día

El Aquapark de Marín ya ha anunciado fecha de apertura para la temporada de 2026. El parque acuático flotante reabrirá el próximo 1 de julio, coincidiendo con el inicio del mes y del periodo de mayor afluencia del verano.

Tal y como indica su página web, las instalaciones volverán a recibir visitantes a partir del 1 de julio y permanecerán abiertas hasta el final de la temporada.

El Aquapark de Marín no es un parque de atracciones al uso, sino un recinto flotante sobre el agua, lo que añade un extra de diversión. Entre sus atracciones no faltan toboganes, zonas de salto, pasarelas resbaladizas y un largo etcétera.

Durante la temporada de verano (a partir del 1 de julio y hasta septiembre) abre sus puertas todos los días de la semana en horario de 11:30 a 20:30 horas, "siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan", señalan en su página web.

El acceso al Aquapark de Marín se realiza a nado, aunque también se puede alquilar una tabla de paddle surf. Aunque los usuarios llevan chaleco salvavidas, es imprescindible saber nadar para disfrutar de la experiencia.

La edad mínima de acceso al parque es de 6 años. Los menores entre 6 y 12 años deberán ir obligatoriamente acompañados por un adulto que realice la actividad al mismo tiempo, mientras que los jóvenes entre 13 y 17 años pueden ir solos con autorización de un adulto.

Precios y tarifas del Aquapark de Marín

Existen dos tipos de ingresos al Aquapark de Marín: pase libre y pase de 1 hora. El pase libre permite a los usuarios ingresar y salir del mismo cuantas veces lo deseen a lo largo del día, mientras que el pase de 1 hora da acceso a 60 minutos de uso.

De esta forma, el pase libre tiene un precio de 40 euros por persona y el de 1 hora de 14 euros. Existe un pase especial de 1 hora para grupos (mínimo de 20 personas) con un precio de 12 euros por persona.