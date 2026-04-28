Estos son los 2 municipios de Galicia elegidos como Lugares Mágicos de España por su valor simbólico y cultural

Las ruinas de Santa Mariña do Dozo, en Cambados (Pontevedra), y el espacio de Santiaguiño do Monte, en Padrón (A Coruña).

Lugares Mágicos de España ha abierto el plazo de candidaturas para incorporar nuevos enclaves a su red nacional de espacios singulares. Actualmente, la red integra 18 Lugares Mágicos, de los cuales dos se encuentran en Galicia.

Galicia es, sin duda, una tierra de una belleza excepcional. Alberga los acantilados más altos de la Europa continental, además de lugares tan singulares como las ruinas de Santa Mariña do Dozo, en Cambados (Pontevedra), o el espacio de Santiaguiño do Monte, en Padrón (A Coruña).

Precisamente, estos dos enclaves han sido elegidos como Lugares Mágicos de España por su gran valor simbólico y cultural, uniéndose a otros espacios destacados del país como las cuevas de Altamira y el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Ruinas de Santa Mariña do Dozo

Ruinas de Santa Mariña de Dozo.

Situadas sobre la falda del monte de A Pastora, en las afueras de Cambados (Pontevedra), las ruinas de Santa Mariña de Dozo fueron elegidas como el tercer monumento funerario más importante de España en 2014.

También forma parte de la lista de Lugares Mágicos de España, cuya organización señala lo siguiente:

"Antiguo templo gótico en ruinas que transmite silencio y emoción. Un espacio abierto al cielo donde la piedra, la historia y el paisaje atlántico se funden, creando uno de los conjuntos más evocadores y fotogénicos de Galicia".

Para hablar de los orígenes de Santa Mariña de Dozo nos tenemos que remontar a principios del siglo XV, cuando doña María de Ulloa impulsó la construcción sobre otra ya ejecutada por su padre, en lo que había sido el solar de una antigua capilla románica.

La iglesia , que pertenece al gótico marinero y está formada por una sola nave, fue abandonada a mediados del siglo XIX y sus restos fueron declarados Monumento de Interés Turístico Nacional en el año 1943.

Santiaguiño do Monte

Santiaguiño do Monte Wikipedia Padrón

Nos desplazamos hasta la provincia de A Coruña para hablar de Santiaguiño do Monte, un impresionante espacio arqueológico datado de la Edad de Hierro, conocido popularmente como el lugar escogido por el Apóstol para la predicación del Evangelio.

Se trata de uno de los emplazamientos de mayor tradición jacobea de Galicia.

El conjunto está compuesto por tres elementos singulares: la ermita, cuya fachada tiene un relieve con la escena del Apóstol bautizando a la reina Lupa; la fuente, lugar de limpieza, purificación y perdón de los pecados; y un conjunto de rocas coronando la figura del Apóstol.

Este promontorio rocoso está formado por diez grandes piedras, una imagen de Santiago y una antigua cruz cuyo origen se desconoce.