Este pueblo de Galicia, con gente joven y buen ambiente, busca vecinos: "Tiene mucha vida y lo dice todo el mundo"

La despoblación rural es una realidad. Este fenómeno crítico afecta a numerosos municipios de dentro y fuera de Galicia, los cuales han perdido población en los últimos años, con la consiguiente pérdida de servicios y envejecimiento poblacional.

Para tratar de revertir esta situación, la iniciativa 'Holapueblo' -promovida por Redeia, IKEA y AlmaNatura- busca conectar a personas que desean emprender y vivir en municipios pequeños que buscan habitantes.

Rodeado de montañas y con extensos viñedos

Panorámica de Cacabelos Shutterstock

En la frontera de Castilla y León con Galicia, Cacabelos forma parte de la nueva edición del programa. En el valle de la Olla del Bierzo, rodeado de montañas, este municipio de aproximadamente 4.800 vecinos destaca por sus terrenos de regadío y extensos viñedos.

Cacabelos cuenta con un gran atractivo natural compuesto por paisaje diverso de colinas, valles y yacimientos arqueológicos como el de Castro Ventosa, desde el cual es posible disfrutar de unas bonitas vistas panorámicas del Bierzo.

El patrimonio histórico incluye la iglesia de Santa María, que hunde sus raíces en el siglo XVIII, y el Palacio de los García-Herrera, caracterizado por su arquitectura tradicional berciana, complementado por otras casas señoriales.

El Camino de Santiago atraviesa el pueblo, lo que llena de vida la localidad en determinadas épocas del año. De hecho, desde la plataforma 'Hola Pueblo' afirman lo siguiente:

"Cacabelos tiene mucha vida y lo dice todo el mundo, es algo que destaca en comparación a otros pueblos de la zona. Hay buen ambiente, tiene gente joven y un porcentaje alto de la juventud quiere quedarse a vivir".

"Estamos abiertos a que gente que se enamore del pueblo, emprendedora con ganas de poder crear y soñar que algo bueno puede hacerse aquí".

Áreas de oportunidad en Cacabelos

Viñedos floreciendo cerca de Cacabelos Shutterstock

En lo que respecta a las áreas de oportunidad, los viñedos, la oferta cultural, el patrimonio natural y turístico, sobre todo por el Camino de Santiago, así como el sector gastronómico, son los principales motores económicos del municipio.

En este sentido, algunas áreas de oportunidad de emprendimiento detectadas en el municipio son:

Proyectos de motocross enduro para jóvenes

Relevo generacional en la producción, transformación y comercialización de productos con denominación de origen (pimiento, pera, manzana)

Turismo gastronómico

Actividades para personas mayores

Según la plataforma 'Hola Pueblo', el Ayuntamiento está en proceso de realizar nuevas ordenanzas para impulsar el emprendimiento. De hecho, está organizando para el año que viene una feria de emprendimiento.

Servicios en Cacabelos

Cacabelos cuenta con varios servicios, entre ellos dos farmacias, un consultorio médico con urgencias, pediatría, matrona y médicos de cabecera; y un centro de salud 24 horas a seis minutos en coche.

En el municipio hay una guardería y centros educativos que abarcan desde la educación infantil hasta el bachillerato y la formación profesional. Además, la oferta cultural y deportiva incluye un pabellón de baloncesto, una biblioteca, un recinto de skate y un largo etcétera.

En lo que respecta a los supermercados, Cacabelos tiene dos supermercados grandes (Eroski y Día), mercado de abastos con frutería, panadería y varios bares. Hay una gasolinera en la entrada del pueblo y oficinas físicas de varios bancos.