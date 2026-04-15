El municipio costero donde Juan Carlos I se divierte en sus visitas a España: playas, marisco y regatas

El municipio gallego al que acude Juan Carlos I para participar en las regatas Shutterstock y EP

Juan Carlos I ya se encuentra en el que podría considerarse su municipio favorito de todo el país: Sanxenxo (Pontevedra), con el fin de participar en las regatas que se celebrarán este fin de semana. El emérito se encuentra desde ayer en la localidad de O Salnés, después de aterrizar en el aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Se trata de su primera visita de 2026 a Galicia, pero no la última, ya que Juan Carlos I es un gran asiduo a Sanxenxo. Ya está inscrito en la tripulación del 'Bribón' para participar en la regata que tendrá lugar este sábado y domingo en la ría de Pontevedra.

Los encantos de esta localidad costera

Panorámica de Sanxenxo (Pontevedra) Shutterstock

Sol, playas paradisíacas, gastronomía exquisita, rutas de senderismo, alrededores de ensueño... lo que ofrece Sanxenxo no lo ofrecen muchos lugares de España. Es un destino que lo tiene todo para una escapada completa, de ahí que no extrañen las constantes visitas del rey emérito.

Lo primero que llama la atención es la Praia de Silgar, el epicentro del municipio, perfecta para pasear, darte un chapuzón, tomar el sol y contemplar unas vistas privilegiadas de la ría. Muy cerca destaca la Praia de A Lanzada, un extenso arenal si prefieres paisajes más abiertos y naturales.

Praia de Silgar, Sanxenxo Shutterstock

Si eres de las personas que prefieres planes más activos, el entorno ofrece la posibilidad de llevar a cabo interesantes rutas de senderismo que permiten descubrir la riqueza natural de las Rías Baixas. Caminos junto al mar o rutas entre la vegetación atlántica hacen que siempre haya opciones para todos los gustos.

A pocos minutos, Portonovo es una parada obligatoria. Este pintoresco pueblo conserva su esencia tradicional y es perfecto para pasear por el puerto o disfrutar de un ambiente menos masificado que Sanxenxo, que recibe tantas visitas de famosos que hasta se considera "la Marbella gallega".

Vista aérea de la villa marinera de Portonovo Turismo Rías Baixas Portonovo (Sanxenxo)

Cuando llega la noche, Sanxenxo ofrece un ambiente súper animado, con terrazas, bares y locales donde alargar el día frente al mar. Su puerto deportivo es uno de los más visitados por personas de interés nacional e internacional, sobre todo por sus regatas, aunque también se practican otros deportes como surf, vela, submarinismo, kayak e incluso esquí acuático.

El restaurante favorito de Juan Carlos I en Sanxenxo

El Rey Juan Carlos sale del restaurante d'Berto donde ha cenado con amigos este miércoles tras su llegada a Sanxenxo en una visita anterior Europa Press

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Sanxenxo, donde no faltan los mariscos frescos, el pulpo a feira o los pescados de la zona, siempre acompañados de un buen vino albariño.

Juan Carlos I se ha dejado ver en alguna ocasión en el restaurante D'Berto, un establecimiento culinario de O Grove especializado en mariscos y pescados, tal y como informó hace unos meses Jaleos del Corazón-El Español.

La cocina de D'Berto es muy conocida por ofrecer un producto del litoral gallego de temporada y de la máxima calidad: desde centollos hasta almejas, vieiras o percebes. El establecimiento está presidido por un acuario con grandes ejemplares que se pueden ver desde la calle.