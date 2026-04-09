Pantomina Full cancela sus actuaciones en Vigo "por motivos personales de fuerza mayor"

Pantomima Full ha anunciado que cancela los dos espectáculos que tenía previstos en Vigo para este fin de semana, viernes y sábado, 10 y 11 de abril, respectivamente.

Según una publicación en sus redes sociales, el dúo formado por Rober Bodegas y Alberto Casado se ha visto obligado a suspender los shows "por motivos personales de fuerza mayor".

El proceso de devolución del precio de las entradas, según indican, se hará automáticamente. En caso de pasar 48 horas sin recibir la devolución, se podrá gestionar a través de ataquilla@afundacion.org.