Semana Santa y A Reconquista se dan la mano en Vigo: la Borriquita llena Porta do Sol

Cientos de vigueses y viguesas han celebrado el inicio de Semana Santa. Porta do Sol se ha llenado este Domingo de Ramos para recibir a la Borriquita, así como las bendiciones del obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés. Se trata de la procesión más importante de la ciudad, tras la del Cristo de la Victoria.

Pasadas las 12:00 horas, la talla de Jesucristo a lomos de una burra ha comenzado su recorrido desde la Ronda de Don Bosco. Una hora antes, se ha celebrado la misa en la iglesia de María Auxiliadora, presidida por el obispo.

El concejal de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Fiestas Especiales, Ángel Rivas, y la concejala de Turismo, María del Carmen Lago, han liderado esta comitiva de autoridades. También han acudido a la cita la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Decenas de personas han acompañado a la Borriquita por Ronda de Don Bosco hasta Príncipe, desde donde se han dirigido a Porta do Sol. Allí, esperaban cientos de fieles, así como el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La llegada de la Borriquita a la céntrica plaza viguesa se ha producido poco antes de las 13:00 horas. Entonces, los asistentes, muchos de ellos vestidos con las ropas tradicionales de A Reconquista, han levantado sus palmas y olivos para recibir a la Borriquita.

"Escucha las plegarias de los que a ti acuden", ha recitado el obispo, para luego proceder a la bendición de los ramos. La procesión ha continuado su paso por Policarpo Sanz y García Barbón hasta llegar a la iglesia de Santiago el Mayor, donde olivos y palmas han vuelto a ser recibidos tras la Santa Misa sobre las 13:30 horas.

A las 12:25 horas, Vigo ha celebrado otra procesión. En este caso en la villa marinera de Bouzas, donde su Borriquita ha partido de la iglesia de San Miguel.