Vigo vive su día grande al ritmo de gaitas y choripán: gran ambiente por A Reconquista en el centro

A Reconquista vuelve a llenar las calles del Casco Vello de Vigo de ilusión, fraternidad y tradición. Miles de personas se han acercado al centro olívico para celebrar, un año más, la expulsión de las tropas napoleónicas de la ciudad.

La fiesta ha arrancado sobre las 11:00 horas, con la apertura del mercado tradicional. Los comerciantes calentaban motores y los más madrugadores han aprovechado para comer los primeros choripanes y empanadillas por O Berbés.

Decenas de niños y niñas han disfrutado de A Reconquista esta mañana. A las 11:15 horas, se ha abierto la zona infantil que contagia a los más pequeños de la ciudad la pasión por esta tradicional fiesta.

Sobre las 12:00 horas, ha tenido lugar la primera representación del día: el asalto al carro de los franciscanos en la Praza do Berbés. Tan puntual que quienes han llegado al lugar cinco minutos tarde no han podido ver rastro ni del carro, ni de las personas encargadas de la dramatización.

A la misma hora, en la Praza dos Ratos, sucedía la actuación de 'Peter Punk', quien ha aportado el tinte de comedia a la fiesta. A su vera, han pasado los franceses, siempre abucheados y cautivando las miradas de locales y turistas.

La música tradicional, la gran protagonista

A Reconquista no sería lo mismo sin gaitas, tambores y pandeiretas. Músicos y músicas de toda la comarca forman foliadas en cada esquina del Casco Vello, desde La Colegiata hasta el Paseo de Alfonso XII.

Los más tímidos han sacado sus móviles para grabar a los gaiteiros que recorren cada plaza del centro de Vigo, mientras que los más valientes se han atrevido a sacar sus "pasos prohibidos". Ondiñas veñen y otros clásicos tradicionales han calentado las cuerdas vocales de los locales, a los que les espera un día largo de muiñeiras y jotas.

Sobre las 12:30 horas, en Porta do Sol, decenas de personas se han acercado al escenario municipal para disfrutar de la actuación de la banda de zanfoñas de la ETRAD. Obradoiros, charlas históricas y talleres han completado la programación de A Reconquista a medida que llegaba más público.

Comer choripán como deporte olímpico

Con el paso de las horas —y de cervezas, refrescos y agua—, el hambre ha cercado tanto a locales como a afrancesados. Los más de 200 puestos del Casco Vello estaban más que listos para satisfacer su demanda, tras las preparaciones elaboradas a lo largo de la mañana.

El choripán se convierte en comida de lujo durante este fin de semana en Vigo, en el que se pueden degustar incluso opciones veganas. Tampoco faltan clásicos de la gastronomía gallega como pulpo o churrasco, aunque las empanadillas son las reinas consortes del menú olívico durante todo el día.

El centro de Vigo acoge este sábado a miles de personas, desde O Berbés hasta el Paseo de Alfonso, pasando por el Mercado da Pedra, Princesa y Porta do Sol. En cada rincón se puede encontrar comida, música y personas vestidas de época que transportan a cualquiera al siglo XIX.