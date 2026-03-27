Es oficial: empieza la temporada de los chiringuitos de playa en Vigo hasta octubre de 2026

La primavera ya se deja notar en el ambiente de Vigo: paseos al sol, terrazas llenas y ese buen rollo que recorre toda la ciudad. Una alegría que irá a más desde hoy, con el inicio de la temporada de los chiringuitos de playa, que permanecerán abiertos hasta el 31 de octubre de 2026.

Este año, la Xunta de Galicia ha autorizado su apertura desde este viernes 27 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa y, en el caso de Vigo, con la fiesta de la Reconquista. Así, estos establecimientos podrán funcionar de forma ininterrumpida durante meses, "respetando el entorno y dando vida económica a los sitios donde están".

Apertura de los chiringuitos de playa de Vigo

La primavera ya se deja notar en Vigo y el ambiente lo refleja: calles más animadas, terrazas llenas y gente con ganas de aprovechar el buen tiempo. Hoy, viernes 27 de marzo, no solo marca el inicio del fin de semana grande de la Reconquista, sino que también se convierte en una fecha señalada para los kioskos de playa.

Hasta el año pasado, los chiringuitos tenían que cerrar entre el fin de la Semana Santa y el 1 de junio. Sin embargo, este 2026 la cosa cambia: el Concello de Vigo ha aprovechado la modificación de la Lei do Litoral impulsada por la Xunta de Galicia, que permite que estos establecimientos puedan abrir de manera continua hasta el 31 de octubre, si así lo desean.

Coincidiendo con la romería urbana y la llegada de la Semana Santa -un período en el que muchos estarán de vacaciones-, los kioscos de playa comienzan su temporada. Un arranque que llega en el momento perfecto, con la ciudad llena de vida y un ambiente inmejorable.

Esto significa que vigueses y visitantes podrán disfrutar durante más tiempo de uno de los planes más apetecibles de la temporada: tomar algo al sol, en una terraza junto al mar, con una tapa rica, música de fondo y la compañía de amigos o familiares para ver el atardecer.

Actualmente, la ciudad cuenta con diez kioscos repartidos por sus playas: uno en Alcabre, dos en La Fuente, cuatro en Samil, dos en O Vao y uno en Etea. Espacios que, desde hoy, vuelven a abrir sus puertas para el disfrute de todos los vigueses y viguesas.