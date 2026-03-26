¿Dónde vestirse para la Reconquista de Vigo 2026? : "Ya casi no queda nada y tenemos más de 200 trajes"

Falta poco para vivir una nueva edición, y ya van 29, de la Reconquista de Vigo. Aunque el evento que rememora la expulsión de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte de la ciudad olívica ya comenzó la pasada semana con la destitución de la corporación afrancesada, lo cierto es que todos los vigueses se preparan para los tres días centrales de la fiesta: Los que se vivirán desde este viernes, día 27, con la apertura del mercado tradicional, hasta el domingo, día 28, con la recreación central por las calles del Casco Vello y del Puerto de Vigo.

Tras un invierno crudo, lo cierto es que el sol acompañará a la ciudad para su fiesta grande. Se prevé un tiempo anticiclónico que, tal y como indican en las tiendas que venden o alquilan trajes para engalanarse de vigués de 1809, animará más, si cabe, estas ventas y también que la gente acuda vestida de época. Y es que esto es algo en lo que se ha hecho especial hincapié en los últimos tiempos: Si se quiere preservar lo que es y significa la Reconquista, es fundamental vestirse como el evento demanda.

En las mercerías y tiendas especializadas en este tipo de vestimenta, así como en los trajes tradicionales gallegos, notan un auge especial en los últimos tiempos de vigueses y viguesas que desean acudir acorde a la celebración histórica. Por contra, subrayan que, en Vigo, somos muy de última hora para hacernos con la indumentaria.

Faldas para La Reconquista de Vigo. P.P.F.

Vestir de manera adecuada

Este es un buen momento para recordar que la Reconquista, la mayor romería urbana de Galicia y que recrea un hecho histórico concreto, tiene sus particularidades y, precisamente, un momento señalado de la línea del tiempo que nada tiene que ver con otras celebraciones que puedan darse en la provincia, como La Arribada, que devuelve a Baiona al medievo.

Para acudir correctamente vestidos a la Reconquista hay que emular a los vigueses de 1809 y para ello, tanto el Concello como la Asociación Vecinal del Casco Vello ofrecen información didáctica.

Los trajes para la Reconquista, tanto de hombre, como de mujer, están confeccionados, principalmente, con dos materiales: Lino y paño. En su conjunto, ambas creaciones rondan los 500 euros, siendo la indumentaria para mujer un poco más costosa.

Un traje para mujer estaría compuesto por una camisa de lino o chambra, en gallego; un corsé o xustillo, un mantón, un mandilón, un paño para la cabeza y una toquilla. Entre los complementos se encuentran los zocos y la faltriqueira o bolso-bandolera. Por su parte, el traje para hombre incluye chaleco, camisa de lino, pucha o gorro -también se puede usar boina-, faixas o fajas, zocos y pantalón de lino o pana.

Piezas para vestirse en La Reconquista. P.P.F.

Tiendas de compra, confección y alquiler de trajes

Ana María Lores, de la Mercería Crespo, ubicada en el Casco Vello, recuerda que sus padres, que regentaron ya este negocio, siempre vendieron complementos del traje tradicional gallego. "A min é algo que me encanta e seguín eu co negocio, tamén documentándome e comecei a confeccionar roupa de cotío para o traxe tradicional", explica. "Tamén ofrecemos o traxe da Reconquista que adoitan ser saias de liño con pano e cinta gastadeira por debaixo. Logo levan unha chambra, unha camisiña, e un pano atado ao corpo ou un xustillo. Tamén pano na cabeza. Esto as mulleres", añade.

En el caso de los hombres, estos llevan "unha cirola de liño, un pantalón de liño, un chalequiño de pano que pode ser liño por detrás, e o pucho na cabeza e unha chambra".

En el caso de esta mercería, las piezas ya están hechas y la gente puede adquirirlas según la talla. "Tratamos de instruir un pouco á xente. Por exemplo dicíndolles que as saias de flores non se levan na Reconquista, porque apareceron xa en 1900, trala Revolución Industrial. Tratamos ou intentamos que a xente leve o correcto", apunta Ana María.

"Notamos maior afluencia e maior interese"

Según Ana María, en los últimos años se está dando un interés creciente por acudir a la fiesta con la indumentaria adecuada. En esta mercería intentan ajustar el precio y los tejidos para hacer el traje accesible a todos los bolsillos.Con todo, es un traje que tiene un coste por lo que ir incorporando cada año alguna pieza parece una buena opción. "Hai moita xente que fai iso. Aproveitar o que ten e ir engadindo o chaleco, o pano...", cuenta Ana.

Un traje de Reconquista. P.P.F.

Opción de alquiler

A pocos metros de esta mercería, en Romil, Non te cortes ofrece también la posibilidad de confeccionar los trajes o alquilarlos. El alquiler del traje completo tiene un coste en torno a los 35 euros -se incluye el precio del coste de la lavandería- para todo el fin de semana. "Cada vez tenemos que ir haciendo más porque acabamos sin una camisa disponible. Ya estamos en las últimas y tenemos más de 200 trajes. La verdad que muy bien", señala Carlos Moledo. "Tenemos gente nueva cada año, gente que repite o gente que se hace el traje. Dos meses antes se puede pedir y lo hacemos. Además es posible que nos traigan las telas y nosotros cobrar solo el proceso de elaboración. Los precios varían según el presupuesto de las telas. Hay también quien se aburre de verse lo mismo todos los años y opta por alquilar", concluye.