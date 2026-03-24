Los bares de Vigo se preparan para A Reconquista: "Los almacenes no llegan"

La lluvia y el frío que viven vigueses y viguesas cada inicio de año complica la economía de los bares del Casco Vello. No hay turistas y los locales se quedan en su barrio. Hasta que llega A Reconquista y, si el tiempo acompaña, la vida y el ocio vuelve al corazón de la ciudad olívica.

"Es un fin de semana muy importante, dinamiza mucho nuestros negocios", afirma el dueño de La Centralita, Toño. Este hostelero vive A Reconquista como nadie, ya que monta hasta seis puestos en los que ofrece los productos más demandados por sus vecinos: cerveza y choripanes.

La expulsión de las tropas napoleónicas de Vigo supone el inicio de la primavera y de la llegada de cruceristas y peregrinos. "De regular, la mayoría de gente es de Vigo, pero hemos notado estos días que han venido ya turistas", apunta el encargado de Polbo Bar, Juan Fernando.

El ambiente de A Reconquista es inigualable. Tan sólo la Navidad atrae a tantas personas a Praza da Constitución, Praza Princesa, Rúa Real o a O Berbés. Un éxito que los hosteleros reconocen a los vecinos del Casco Vello: "Hay que hacer cosas y animar, también apoyar a la asociación, que son los que lo hacen y queremos que lo sigan haciendo", recalca Toño.

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El dueño de La Centralita aún recuerda las fiestas de hace tres décadas, cuando comenzó a trabajar en la hostelería viguesa. "Habrá gente que te diga que para ellos está yendo a peor, porque se van metiendo más plazas y aumentando la oferta y ya no es lo mismo. Pero en realidad está muy consolidada", añade el hostelero.

Los hosteleros consultados señalan que cada puesto vende entre 10 y 20 barriles de 30 litros de cerveza durante el fin de semana de A Reconquista. Es decir, los más de 200 puestos que celebran la expulsión de los franceses pueden llegar a servir hasta 90.000 litros en apenas tres días y centenares de choripanes.

"Los almacenes no llegan", asegura Toño, que considera A Reconquista el evento más importante en el Casco Vello junto a la Navidad. "No hay más. Luego está la campaña de verano", añade el hostelero, que admite que la fiesta no le compensa a todos los hosteleros, depende de la ubicación del local.

Una fiesta en expansión

A Reconquista ya no sólo se vive en Praza da Constitución. Los vigueses pueden disfrutar sus cañas y choripanes en cualquier rincón del Casco Vello. Desde el Paseo de Alfonso XII hasta Teófilo Llorente, los hosteleros del Casco Vello montan sus casetas para acoger a afrancesados y locales.

"Antes solamente se basaba aquí en la Praza da Constitución, ahora se ha expandido mucho y el flujo de gente no es tanto aquí", señala el encargado de Polbo Bar, que, como todos sus compañeros, se viste como un vigués de 1809. Su jefe, en cambio, se disfraza de Napoleón para animar la fiesta en su local.

"Conocer la historia y todo lo que conlleva la Reconquista lo disfruto bastante, así no se siente tan pesado el trabajo", concluye Juan, que, como Toño, admite que el éxito del puesto depende del lugar en el que se ubique, así como del tiempo. Por esta razón, las previsiones de ventas para este 28 de marzo son muy positivas.

"Es bastante jaleo"

A Reconquista no es lo que era en Praza da Constitución y la fiesta no supone un aumento de ingresos exponencial. Es el caso de la Pintxoteca, donde su dueño, Sergio, ha decidido no montar un puesto por primera vez: "Vendo un poquito más que normalmente, pero no es una locura".

"Prefiero abrir el local con normalidad y no me apetece este año sacar local afuera", añade el hostelero, que tampoco tendrá su terraza, ya que el plan de seguridad del evento no se lo permite. "Voy a intentar disfrutar la fiesta de una manera más tranquila. Al final es bastante jaleo y este año no me apetecía", incide.