Cuándo es el cambio de hora 2026: la fecha en la que Galicia pasa al horario de verano

Marzo está llegando a su final y eso solo puede significar una cosa: el cambio de hora de verano ya está aquí. Este ajuste en el reloj busca aprovechar al máximo las horas de luz natural y fomentar el ahorro energético.

¿Cuándo es el cambio de hora? ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? ¿Dormiremos una hora más o una hora menos? ¿Se trata del último ajuste en el reloj? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre el cambio de hora de verano 2026.

Cambio de hora de verano 2026: ¿dormiremos una hora más o menos?

El arranque del horario de verano tendrá lugar este próximo fin de semana. El cambio de hora se producirá en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 pasarán directamente a ser las 03:00 horas.

De este modo, el domingo tendrá 23 horas; es decir, una hora menos de descanso. Este horario de verano se extenderá hasta el próximo 25 de octubre, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Como cada año, este cambio en el reloj traerá varias modificaciones: amanecerá más tarde, pero las tardes serán cada vez más largas a medida que nos vayamos acercando poco a poco al verano.

Sobre este asunto, algunos expertos advierten de los efectos negativos en la salud, como el aumento del estrés y las alteraciones del sueño. Para minimizar su impacto, algunas estrategias útiles son: ajustar progresivamente el horario de sueño y mantener una rutina estable.

El primer cambio de hora se produjo en 1918

Para hablar del primer cambio de hora en España, debemos remontarnos a 1918, cuando se llevó a cabo este ajuste en el reloj. Posteriormente, la medida quedó en suspenso hasta que Franco la retomó para mantener la hora de la Alemania nazi y otros países de la Unión Europea.

No fue hasta 1970 cuando "resucitó" el horario de verano por motivos energéticos. Este cambio de hora permite aprovechar la luz natural, lo que se asocia con el ahorro energético y, para algunos, ayuda a la conciliación familiar.

Sin embargo, desde hace un tiempo se debate la posibilidad de mantener el horario de invierno. De hecho, médicos expertos en sueño lo defienden por considerarlo más beneficioso para la salud, mientras que el horario de verano supondría ir en contra del reloj biológico.

"Hay estudios que dicen que cuando tú mantienes un acuerdo con tu reloj interno, el tiempo disponible para ti es incluso un poco mayor", explica Gonzalo Pin, coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, a Europa Press.

El año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez intentó reactivar el debate sobre la supresión del cambio horario. "Apenas ayuda a ahorrar y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", afirmó en un vídeo difundido en redes sociales.

Para poner fin al cambio de hora, el Consejo de la UE debe respaldar la iniciativa. La última vez que la Comisión Europea lo intentó fue en 2019, bajo el mandato de Jean-Claude Juncker. La idea era que cada país decidiera si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes.