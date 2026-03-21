Vigo regresa a 1809: el Berbés acoge la representación de la destitución de la corporación afrancesada

La Reconquista de Vigo ya está en marcha. Este sábado, se han celebrado las primeras actividades de la programación municipal, que han tenido como centro neurálgico la Plaza do Berbés.

Una jornada que tendrá continuidad este domingo y se extenderá el lunes con la celebración de la Reconquistiña, en la semana grande que tendrá como días más importantes el fin de semana, desde el viernes con la apertura del mercado tradicional hasta el domingo, con la expulsión de los franceses de la ciudad.

La jornada de hoy se ha cerrado con la primera representación de la Reconquista. La Plaza do Berbés se ha llenado para presenciar la destitución de la corporación afrancesada, con el alcalde José Antonio Alonso Cairo al frente, y la entrada de las tropas lideradas por el comandante Jacques Antoine Chalot.