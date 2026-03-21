Regresa a Vigo el gran festival de la cerveza artesana gallega @larutadellupulofestivales

El Birraseto Fest, el festival de cerveza artesana gallega, regresa a Vigo para acompañar la celebración de la Reconquista de la ciudad.

Lo hará del jueves 26 de marzo al 5 de abril en la explanada del Náutico de 13:00 a 00:00 horas con una amplia programación de conciertos, foodtrucks, juegos y concursos, además de la mejor cerveza.

El evento, organizado por La Ruta del Lúpulo, también contará con talleres infantiles para los más pequeños.

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