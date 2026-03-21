Regresa a Vigo el gran festival de la cerveza artesana gallega

Regresa a Vigo el gran festival de la cerveza artesana gallega @larutadellupulofestivales

Vivir

Regresa a Vigo el gran festival de la cerveza artesana gallega

El Birraseto Fest se celebrará en la explanada del Náutico del jueves 26 de marzo al domingo 5 de abril

Te puede interesar: Qué hacer este sábado en la Reconquista de Vigo

Publicada

El Birraseto Fest, el festival de cerveza artesana gallega, regresa a Vigo para acompañar la celebración de la Reconquista de la ciudad.

Poster de la previo del partido Celta-Alavés

Lo hará del jueves 26 de marzo al 5 de abril en la explanada del Náutico de 13:00 a 00:00 horas con una amplia programación de conciertos, foodtrucks, juegos y concursos, además de la mejor cerveza.

El evento, organizado por La Ruta del Lúpulo, también contará con talleres infantiles para los más pequeños.

Conciertos

  • Jueves 26, a las 21:00 horas: Madmen.

  • Viernes 27, a las 22:00 horas: The Known Strangers.

  • Sábado 28, a las 22:00 horas: In the Cisos.

  • Domingo 29, a las 20:30 horas: Silverback.

  • Lunes 30, a las 20:00 horas: Sesion DJ.

  • Martes 31, a las 21:00 horas: Betozzz.

  • Miércoles 1, a las 21:00 horas: Manu Pereyra y Nico Valentini

  • Jueves 2, a las 22:00 horas: El Pelotón de los Torpes.

  • Viernes 3, a las 22:00 horas: The Liar Papers.

  • Sábado 4, a las 22:00 horas: Plan de Fuga.

  • Domingo 5, a las 20:00 horas: Dr. Flaming.