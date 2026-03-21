Regresa a Vigo el gran festival de la cerveza artesana gallega
El Birraseto Fest se celebrará en la explanada del Náutico del jueves 26 de marzo al domingo 5 de abril
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El Birraseto Fest, el festival de cerveza artesana gallega, regresa a Vigo para acompañar la celebración de la Reconquista de la ciudad.
Lo hará del jueves 26 de marzo al 5 de abril en la explanada del Náutico de 13:00 a 00:00 horas con una amplia programación de conciertos, foodtrucks, juegos y concursos, además de la mejor cerveza.
El evento, organizado por La Ruta del Lúpulo, también contará con talleres infantiles para los más pequeños.
Conciertos
- Jueves 26, a las 21:00 horas: Madmen.
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Viernes 27, a las 22:00 horas: The Known Strangers.
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Sábado 28, a las 22:00 horas: In the Cisos.
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Domingo 29, a las 20:30 horas: Silverback.
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Lunes 30, a las 20:00 horas: Sesion DJ.
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Martes 31, a las 21:00 horas: Betozzz.
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Miércoles 1, a las 21:00 horas: Manu Pereyra y Nico Valentini
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Jueves 2, a las 22:00 horas: El Pelotón de los Torpes.
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Viernes 3, a las 22:00 horas: The Liar Papers.
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Sábado 4, a las 22:00 horas: Plan de Fuga.
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Domingo 5, a las 20:00 horas: Dr. Flaming.