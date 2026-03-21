Furia Verde, el llamamiento a "llenar las calles de dibujantes" para defender los árboles de Vigo

Imagínense una guerrilla urbana armada de lápices, pinceles, libretas y caballetes que sale a las calles de la ciudad para, a través del arte, defender los árboles y protestar contra las talas masivas. En Vigo existe y se llama "Furia Verde".

Lejos de ser una asociación o de atarse a jerarquías, este movimiento surge como una suerte de anarquía, un "alzamiento popular de un gremio" como el de los artistas y dibujantes, que se ponen al servicio de todas las luchas abiertas en la ciudad para proteger un patrimonio natural que, advierten, se encuentra en serio peligro.

El germen de este llamamiento es Jorge Pérez Conde, artista local cuya defensa del arbolado no nace sólo del ecologismo, sino de una idea sentimental de Vigo, su Vigo. Hijo de vigueses del Berbés, se ha criado entre esos soportales, con historias familiares que le trasladaba su madre, un abuelo patrón de barco y una ciudad que era otra.

"Cuando veo evolucionar la ciudad, que es cierto que ha dado un empujón, pero no es hacia los sitios que a mí me gustaría. Ahora me cuesta mucho pasear por Vigo", reconoce. "Los árboles cumplen una función muy importante, casi de ingeniería para nuestra convivencia y son nuestro futuro, nuestro escudo verde", desarrolla.

Dibujar en plena calle

Jorge atiende a Treintayseis frente al olivo centenario, en el Paseo de Alfonso. Es un día soleado y en el entorno es complicado encontrar una sombra natural, más allá de los toldos de las cafeterías de la zona. "En invierno llevo gorro y en verano una gorra", añade sobre la exposición directa de los rayos de sol sobre su cabeza. Además, porta un bloc de páginas amarillas en las que ha dibujado a lápiz el símbolo de la ciudad.

"Cuando me pongo a dibujar en la calle, que es algo que no me encanta, llamamos mucho la atención, somos muy cantosos y la gente te viene a preguntar, y puede estar pegado a ti 15 minutos, y tú intentas dibujar, pero no puedes", dice entre risas.

Es lo llamativo de esa simple acción lo que le ha llevado a convertirla en un llamamiento a quien quiera oirlo, artistas, pintores, profesionales o aficionados, y gente de la ciudad para salir a las calles a dibujar los árboles, la poca naturaleza que respira pegada al cemento.

Salvar la Barroca, primera misión

El primer envite tiene fecha y hora: este domingo, 22 de marzo, en la carballeira de A Barroca, en Navia, a las 12:00 horas. "A Barroca es el último bosque, la última carballeira que queda en Vigo", destaca Jorge, que defiende que este tipo de lugares están tratando de ser recuperados o reinventados en múltiples grandes ciudades de Europa.

En este caso, se ponen al lado de la plataforma ciudadana Salvemos a Barroca, creada en marzo de 2024 y que lucha para defender esta carballeira situada en San Paio de Navia y "amenazada por la construcción del multiusos Vigo Arena".

"Esto es muy reciente para todos, lo de la organización de espacios verdes y su utilidad, hay esa cosa heredada de que son decorativos y a los arquitectos les encantan los espacios diáfanos", lamenta, además de incidir en que "no es lo mismo generar una infraestructura verde que la jardinería".

Además, critica que las podas que se hacen son "salvajes" y que los que se encargan de hacerlas no tienen la formación necesaria. "Les preguntas si saben lo que están haciendo y si tienen permiso. Entonces resulta que no tienen permiso, les dices que vas a llamar a la Policía y paran", ejemplifica.

Concienciación sin vínculos políticos

Una "falta de conciencia" que va más allá de que seas o no "amante de los árboles". "Cuando cortan esos árboles, se necesitan 40 años para que vuelva", explica, y recuerda lo importante que son los árboles de gran porte y su cuidado, como en la Alameda.

Furia Verde se presenta sin vínculos, sin atarse a nada y a nadie, sólo a aquellos que quieran sumarse. No es política, no tiene colores, salvo el verde de los árboles.

La cita en A Barroca es el primero de los llamamientos que irán haciendo. En preparación ya está el siguiente, en abril, probablemente el día 18, de la mano de Amigas das Árbores, y que tendrá como objetivo esa Oliveira frente a la que ocurre la entrevista y que, destaca Jorge, está en peligro por las obras que se están llevando a cabo.

El objetivo es representar el "espíritu de oposición" a una política del Concello que define como de "destrucción de nuestro entorno verde". "Somos un gremio abierto que vamos a intentar apoyar desde el dibujo este 'alzamiento' a favor del escudo verde de Vigo para defender lo que va a ser nuestro futuro y el de los próximos habitantes de Vigo", sentencia.